Market Komárov. V malé vesničce úspěšně rozvíjí prodejnu. Je to o vztazích, říká

Udržet prodejny na venkově je velký problém. Mnohde v Olomouckém kraji to vzdali a obyvatelé musejí za nákupy do měst nebo se spokojit se sortimentem pojízdné prodejny. Ne tak v Komárově u Mladějovic. Přitom vesnice má i s klienty domova pro seniory pouhých 204 obyvatel. Prodejnu se smíšeným zbožím chce udržet stůj co stůj.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Provozovatelka prodejny v Komárově Jarmila Martinková, únor 2022 | Foto: Deník/Daniela Tauberová