V prostorách Univerzity Palackého (UP) v týdnu od 6. do 10. března 2023 poprvé proběhla akce zvaná Fotokavárna. Návštěvníci Coffee Library měli možnost se v kavárně zdarma nechat vyfotografovat profesionály. Zda akce bude probíhat i v dalších letech, zatím není jasné.

Fotokavárna v olomoucké Coffee Library | Foto: FF UP Olomouc

Studentům Filozofické fakulty UP se podařilo propojit kavárnu s fotostudiem, a tak vznikla akce s názvem Fotokavárna.

V týdnu od 6. do 10. března 2023 se zákazníci kavárny Coffee Library, která se nachází v budově knihovny Zbrojnice, mohli zdarma nechat vyfotografovat profesionály.

„Objednejte si kávu nebo čaj, sladký dortík, pohodlně se usaďte a fotografové vám pořídí perfektní momentku," lákali pořadatelé akce návštěvníky a slíbili, že výsledné fotografie jim zašlou na e-mail.

Akci iniciovala fakulta a studentka Yuliye Tkachenko.

„S panem doktorem Bilíkem z Katedry filmových a divadelních studií jsme měli takový diskuzní seminář. Právě tam vznikl nápad nějakého startupu nebo festivalu a já jsem přišla s fotokavárnou," popisuje Yuliye.

Fotografové se v kavárně nepohybovali celý den, ale řídili se časovým rozpisem, který zájemci mohli najít například na webových stránkách UP.

Pro sladkou odměnu si ve středu přišla také Veronika Marvanová.

„Trochu mě zklamalo, že za náma fotografky nepřišly hned na začátku, když jsme ještě na stole měly jídlo, protože z toho mohly být ty hezké momentky, jak propagovali na stránkách," hodnotí akci návštěvnice kavárny.

"Ale těším se až uvidím výsledky. Je to rozhodně zajímavý koncept a bylo by fajn, kdyby se to ještě někdy zopakovalo," dodává.

Nováčkem v Coffee Library není ani studentka Natálie Brožová, která se akce zúčastnila neplánovaně.

„Tuhle kavárnu znám dlouho, navštěvuji ji často s kamarádkama. Mám to tady ráda, ale bohužel je to tady málo prostorné, takže se zde momentky špatně pořizují. Slečny fotografky ale byly milé," říká Natálie a dodává, že celkově s akcí byla spokojená.

Fotokavárna se na univerzitě konala poprvé. Zda se na ni lidé mohou těšit i v následujících letech, není jasné. „Bude to asi záležet na katedře. Necháváme to teď vyzkoušet," tvrdí pořadatelka Yuliye.



Autor: Nela Sikorová