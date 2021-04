Nepotkat v ulicích Olomouce dopravní prostředek s nálepkou Dáme jídlo se poslední dobou rovná zázraku. Už od rána kurýři křižují město a až do večera vyřizují množství objednávek.

„V současnosti máme přes 3,5 tisíce kurýrů po celé České republice, což je zhruba dvakrát více než před rokem,“ uvedl marketingový ředitel Břetislav Stromko.

S tím souvisí posílení vozového parku, rozšíření služeb do dalších měst a navazování nové spolupráce s podniky.

Na Olomoucku mohou využívat Dáme jídlo také obyvatelé Šternberku, Litovle či Velkého Týnce, v rámci regionu si tímto způsobem objednávají hladoví z okolí Hranic, Přerova, Prostějova i Šumperku.

Mezi zákazníky se nově zařadila třeba paní Martina z olomoucké místní části Lazce.

„Pracuji víc z domu než z kanceláře kvůli dceři, která teď nechodí do školy. Střídáme se s manželem. Když není čas vařit, objednáme a jídlo nám dovezou až před dveře,“ pochvaluje si tuto možnost. Raději ale prý vaří sama, rozvozu se proto snaží využívat jen výjimečně. Hlavně tak navazuje na rodinnou tradici před pandemií. „Jednou týdně, většinou o víkendu, jsme zašli společně do restaurace na oběd, večeři. Už nám to chybí,“ přiznala.

Kurýři z Dáme jídlo bývají nejvytíženější v době obědů a večeří. Dřívější víkendová špička se během nouzového stavu přesunula na všední dny.

„Navíc jsme rozšířili naši službu o snídaně a přidali rozvoz nákupů, a to nejen potravin, ale i květin, delikates a dalšího zboží,“ popsal Břetislav Stromko. Cílem prý není suplovat týdenní či měsíční nákupy, ale pomoci s dodáním drobností a urgentních věcí.

Bezkontaktní doručení

Rozvozu hotových jídel a potravin se dotkla protiepidemická opatření, jde však jen o malý zásah do činnosti kurýrů. Ti si například musejí před i po dodání každé objednávky vydezinfikovat ruce, po směně také služební vůz a termoboxy.

Problém jim nedělá ani bezkontaktní doručení objednávky. Na předem domluveném místě řidič kontaktuje zákazníka mobilem, vzdálí se a na převzetí dohlédne z bezpečného odstupu.

„Zákazníci práci a přístup našich kurýrů oceňují, což se v uplynulém roce projevilo mimo jiné na zvýšeném spropitném,“ doplnil marketingový ředitel Dáme jídlo.

Některé restaurace či bary narychlo zavedly vlastní doručování objednávek, pokud ho již neměly. Reagovaly tak mimo jiné na situaci, kdy vybrané firmy zařadily rozvoz jídla mezi benefity pro své zaměstnance na home office.