Hanušovický pivovar Holba stanul na stupních vítězů hned ve třech kategoriích a tu nejprestižnější, světlý ležák, vyhrál s pivem Holba Premium. Cenu za nejlepší jedenáctku si odnesl ZUBR Grand, nejlepším tmavým ležákem bylo vyhlášeno pivo Litovel Premium Dark.

Nejsledovanější kategorií soutěže České pivo je každoročně – Světlý ležák. Už v loňském roce Pivovar Holba obsadil se svým ležákem Holba Premium druhou příčku. Letos byl při slavnostním vyhlášení 20. ročníku soutěže výsledek ještě o stupeň lepší, čímž degustátoři potvrdili stabilní mimořádně vysokou kvalitu tohoto piva.

„Holba Premium je vynikající pivo a mám obrovskou radost, že si to nemyslíme jen my v Holbě. Toto pivo patří mezi naše nejoceňovanější a jeho vítězství v této prestižní degustační soutěži je dalším důkazem toho, že v Jeseníkách dlouhodobě vaříme jedinečné pivo z těch nejlepších regionálních surovin,“ komentoval úspěchy v soutěži Ing. Luděk Reichl, sládek Pivovaru Holba.

Nejlepší světlou jedenáctkou u nás zvolila degustační komise čtyřikrát chmelený světlý ležák Zubr Grand 11% – , v kategorii světlých výčepních piv pak zvítězil Zubr Gold. Další zlatou medaili do rodiny PMS si mezi porotci vysloužilo tmavé pivo Litovel Premium Dark.

Zdroj: Pivovar Holba

Pro Pivovar Litovel získala medaili hned čtyři piva. Po zlatém pivu Litovel Premium Dark obsadilo stříbrnou příčku ve svých kategoriích mezi štamgasty oblíbené světlé pivo Litovel Moravan společně s nealkoholickým pivem Litovel Pomelo a s bronzem zazářilo i nealko Litovel Free. Zdroj: Pivovar Holba

Pivovar Zubr si připsal třetí místo v kategorii světlých výčepních piv s pivem Zubr Classic. V konkurenci světlých ležáků uspěl také Zubr Gradus 12%, který svým třetím místem potvrdil dlouhodobou a stálou kvalitu piv přerovského pivovaru.

Dalším úspěšným reprezentantem Pivovaru Holba se stalo pivo Holba Šerák 11%. Světlý ležák s nahořklou jemně chmelovou chutí a vydatným řízem potvrdil své výsadní postavení v rámci značky Holba a v kategorii 11% světlých ležáků skončil na třetím místě.

Vlajková loď Pivovaru Holba si tak letošním bronzem připsala již své 10. ocenění z největších tuzemských a zahraničních soutěží. V kategorii Nealkoholická piva ochucená uspělo pivo Holba Horské byliny nealko, které se svým třetím místem podtrhlo úspěch pivovaru.

Letošní jubilejní, už 20. ročník degustační soutěže České pivo byl pro trojici pivovarů – Holba, Zubr a Litovel – mimořádně úspěšný. Ziskem 11 medailí z 18 udělovaných tak letošní vyhlášení v konkurenci 73 přihlášených piv doslova ovládly a znovu tak potvrdily, že v historii soutěže patří mezi ty vůbec nejúspěšnější. /PR/

Soutěž České pivo

Soutěž České pivo pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským. V letošním 20. ročníku se soutěžilo celkem v 6 kategoriích: světlé ležáky, 11% světlé ležáky, světlá výčepní piva, tmavá piva, nealkoholická piva neochucená a nealkoholická piva ochucená. Vedle vyhlášení výsledků soutěže České pivo jsou během Svatováclavské slavnosti také uváděny významné osobnosti do Síně slávy českého pivovarnictví a sladařství za celoživotní přínos oboru a je udělována Cena českého sládka F. O. Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v ČR.

Skupinu PMS Přerov, a. s., která je tradičním českým výrobcem piv působícím především na Moravě, tvoří pivovary Holba, Zubr a Litovel. Regionální pivovary s celostátním dosahem vyvážejí pivo např. na Slovensko, do Německa, Polska, Maďarska, Itálie, Finska, Švédska, Litvy, Estonska, Ruska atd., ale třeba i do Kolumbie, a zároveň výrazně promlouvají do pořadí domácích i mezinárodních degustačních soutěží.