Olomoucké gastro má další hvězdu. Do Helen zamířil kuchař z La Finestry

Do Olomouce zamířil další kuchař se zkušenostmi z oceňovaných pražských i zahraničních podniků. Tomáš Juřík, který vařil například v pražské michelinské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise, se po letech vrací zpět do regionu a nastupuje jako šéfkuchař do Bistra Helen v Galerii Šantovka.

Tomáš Juřík nastupuje jako šéfkuchař do Bistra Helen v Galerii Šantovka | Foto: Bistro Helen, se svolením