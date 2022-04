Prostory, kde léta funguje restaurace Bohemia, převzal od původního nájemce nynější spolumajitel Miroslav Lanta už v listopadu 2002.

„Nebylo jednoduché to tady rozjet. Hospoda byla doslova ´vybydlená´ a skoro nikdo sem nechodil. Intenzivně jsme se tomu tady začali věnovat a postupně se to takzvaně ´zvedalo´. Na podzim už to bude dvacet let, co jsme společně s Janem Sloukou podnik převzali,“ vzpomněl na složité začátky podnikání v Rožňavské ulici Miroslav Lanta.

Během zmíněných dvou desetiletí postupně proběhlo několik rekonstrukcí interiérů podniku, kuchyně, sociálních zařízení a rozšířena byla také letní zahrádka.

„Od začátku čepujeme Gambrinus a Plzeň, posledních asi osmnáct let máme pivo z tanku. Nabídku jsme rozšířili ještě o Radegast, v létě točíme také černé pivo. Každý pracovní den nabízíme nejméně dvanáct, ale někdy i patnáct druhů poledního menu. Hosté si na tak velký výběr snadno a rádi zvykli a sjíždějí se k nám i ze vzdálenějších olomouckých městských částí, třeba z Tabuláku,“ popsal Miroslav Lanta.

Spolehlivý a příjemný personál je k nezaplacení

Společně s Janem Sloukou jsou přesvědčeni o tom, že do hospody se chodí nejen na skvělé pivo a výborné jídlo, ale i za příjemnou, ochotnou a vstřícnou obsluhou.

„Hospodu a pohodovou atmosféru dělají lidi a po těch letech už samozřejmě dobře víme, že spolehlivý a příjemný personál je k nezaplacení. Zaměstnance máme skvělé, jsou nám věrní a nejspíš tady spolu pomalu zestárneme. Strávili jsme tady kus života, náš podnik už má svoji tradici a každý ví, co je to Bohémka a kde ji hledat,“ poznamenal s úsměvem Jan Slouka.

Mimo velkého výběru obědů tady připravují okolo tří desítek jídel k večernímu posezení u piva. Chlapi chodí rádi na grilovaná kolena, uzená žebra nebo tatarák.

„Vaříme tradiční českou kuchyni, občas třeba čínu . Na nějakou vyšší gastronomii si u nás takzvaně ´nehrajeme´. Jde nám o spokojenost hostů, nabízíme jim příjemné posezení u dobrého piva a jídla v atmosféře rodinného podniku. Snažíme se udržet náš obvyklý ´standard´ a jsme rádi, že to štamgasti oceňují a chodí sem rádi,“ dodal spolumajitel rodinného podniku Miroslav Lanta.

