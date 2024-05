Ochutnat zase něco jiného mohou lidé, kteří zamíří do nového bistra v centru Olomouce. V podniku nazvaném zaměřeném na knedlíky si mohou vybrat z několika netradičních slaných či sladkých náplní. Na výběr v Bistru Knedlov je například knedlík plněný svíčkovou na smetaně nebo vepřovými výpečky se zelím.

Provozovatel olomouckého bistra Knedlov Eduard Pekař | Video: Vránová Magda

Nové bistro v Denisově ulici dostalo název Knedlov, podle oblíbeného jídla jeho provozovatele.

„Od dětství mám rád knedlíky, zároveň mě moc baví vaření. Postupně jsem se dostal až do fáze, kdy jsem si říkal, že už bych to mohl dělat profesionálně. Nápad na vlastní bistro jsem měl v hlavě delší dobu, ale až teď nastal ten správný čas. Je to pro mě splněný sen,“ popsal provozovatel Eduard Pekař s tím, že otevřeno má teprve pár dnů.

V bistru s příjemným posezením a letní zahrádkou nabízí knedlíky připravené z bramborového těsta. To se mu osvědčilo nejvíce také proto, že právě bramborový knedlík bez problému zvládne rozvoz k zákazníkům. Každý den je v nabídce několik druhů se slanou či sladkou náplní.

„Naší specialitou je knedlík plněný vepřovými výpečky a zelím. Musím říct, že ze slaných náplní jej mám nejraději. Velkou výzvou pro mě byl knedlík plněný svíčkovou na smetaně. Nad tím jsem opravdu dlouho přemýšlel, jak to přesně udělat. Jsem rád, že se mi postupně podařilo vyladit jej přesně podle mých představ. Ze sladkých náplní je favoritem čokoláda, ale máme také jahodu, borůvku nebo jablko se skořicí,“ vyjmenoval Eduard Pekař.

Náplně budou přibývat

Každý den by podle něj mělo být v nabídce okolo osmi druhů knedlíků. Postupně budou přibývat další slané i sladké náplně a příležitostně se v bistru budou podávat také knedlíky z kynutého těsta. Na své by si časem měli přijít i vegetariáni.

„Zákazníkům chceme nabídnout bezmasou variantu, například špenát nebo třeba koprovou omáčku s vejcem. Plánujeme rovněž bezlepkovou slanou i sladkou verzi, aby si u nás mohl vybrat opravdu každý. Zakládáme si na kvalitě knedlíků i náplní. Všechno si připravujeme sami od výpečků a svíčkové až po sladké náplně z čerstvého ovoce,“ dodal provozovatel.