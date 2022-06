Bistro si Olomoučanka Lenka Srncová v centru města otevřela na sklonku loňského roku. Jako jediná v republice v něm nabízí tradiční balijský dezert, postupně do nabídky přidává další speciality indonéské kuchyně. Na Bali totiž několik let žila, surfovala a pracovala v turistickém ruchu.

„Covid zasáhl do života mnoha lidí z celého světa a ani můj nebyl výjimkou. Živila jsem se na Bali turismem, ale turisté tam pak nebyli a tak jsem se vrátila do Olomouce. Byla to velká změna. Oceán, sluníčko a tamní pohoda, to mi zpočátku hodně chybělo,“ vzpomněla Lenka Srncová.

Po návratu do rodné Olomouce se jí v centru města podařilo úspěšně rozjet malé bistro, které si našlo spoustu zákazníků z různých koutů republiky. Jak sama říká, všem příznivcům patří za podporu a věrnost obrovský dík.

Protože se ale situace s covidem ve světě zlepšila a turistický ruch opět ožil, plánuje už Lenka Srncová brzký návrat na Bali.

„Každý, kdo mě alespoň trošku poznal nebo zná, určitě tušil, že se to dřív nebo později stane. Že vyslyším volání mého druhého domova a budu se chtít vrátit. Do míst, kam patřím, kde se cítím šťastná a svobodná. Moc by mě mrzelo, kdyby s mým odjezdem bistro zaniklo. Ráda bych celý koncept někomu předala. Našla stejného nadšence, jako jsem já, a navedla ho na prošlapanou cestu. Kdyby se někdo takový objevil, ať se mi co nejdřív ozve,“ poznamenala Lenka Srncová s tím, že návrat na Bali plánuje v průběhu srpna.

