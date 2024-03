Vypij, co můžeš. Nový bar v centru Olomouce láká na netradiční koncept

S netradičním konceptem přichází nový olomoucký podnik ClubKO, který nedávno otevřel v centru města. Hostům nabízí konzumaci výhradně formou all you can drink. Po zaplacení vstupu si mohou dát neomezené množství míchaných nápojů, tvrdého alkoholu, piva, vína či nealka. Podobně jako jsou zvyklí ze zahraničních dovolených s programem all inclusive.

Nový bar s provozem "All you can drink" v centru Olomouce. | Video: Vránová Magda