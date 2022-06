„Mobilní škodlivý program se šíří prostřednictvím takzvaného malwaretisingu, notifikací a upozornění zobrazovaných na stránkách nabízejících hacky do her, obsah pro dospělé nebo na stránkách s bezplatným streamováním videí. Ta malware vydávají za aplikaci, která uživatelům přístup k hrám, videím nebo obsahu pro dospělé umožní. Po instalaci se skryje, takže je pro oběti téměř nemožné zjistit, co poplatky na jejich účtech za telefon způsobuje,“ uvedl analytik Avastu Jakub Vávra.