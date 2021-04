Paleo je životní styl, který „neošulíte“

Daniela Martinovská





„Raději mi řekni, co vlastně jíš, to bude rychlejší než seznam toho, co nejíš.“ Klasická věta, kterou slýchávám kdykoliv se mě někdo zeptá na můj způsob stravování, který se jmenuje paleo či paleolitická dieta nebo také dieta doby kamenné. Jedná se o životní styl, kdy člověk přibližuje svou stravu předpokládanému stravování pravěkého člověka z období paleolitu. Odtud právě paleo.

Daniela Martinovská | Foto: Archiv Daniely Martinovské

V tomto období člověk neznal zemědělství a živil se tedy lovem a sběrem. Zjednodušeně na paleu se jí vše, co lze sebrat nebo ulovit. Teď přichází ten moment, kdy lidé v mém okolí začínají kroutit hlavou. Někdo mě polituje, jiný mávne rukou. A co tedy jím? Maso, zeleninu, ovoce, vejce, ořechy a semena. Žádné obiloviny, ani ty, co o sobě tvrdí, že obiloviny nejsou, čili rýže, pohanka, jáhly, quinoa. Žádný cukr. Nejím žádné mléčné výrobky, luštěniny a kvůli své doživotní diagnóze autoimunitního onemocnění jsem si z jídelníčku vyřadila také brambory, rajčata a papriku. Nekupuji žádné průmyslově zpracované potraviny. Moji nejbližší kámoši jsou vysokorychlostní mixér a pomalý hrnec. Mám to takhle už téměř dva roky a k velkému údivu mých přátel stále žiju. I když se postupně vytrácím, jelikož z velikosti 44 mám nyní 38/36. Jak si vybrat správnou masáž Přečíst článek › Jak vypadá můj klasický jídelníček? Není to moc dlouhé čtení, jelikož jím, když mám hlad, takže většinou dvakrát denně. Ráno se nasnídám, odpoledne kolem 14. hodiny si udělám zeleninové smoothie a večer večeřím. Ačkoliv si hodně lidí myslí, že mám jídelníček chudý, opak je pravdou. Jím mnohem pestřeji a rozmanitěji než při klasickém stravování. Ke snídani mám vejce. Existuje mnoho skvělých způsobů – míchaná, volská oka, připravená ve formě na muffiny s houbami a bylinkami či výborná omeleta. K tomu nikdy nesmí chybět velká mísa salátu. Tu tedy nikdy nesním celou, ale zbytek dojídám k večeři. Dále si k vajíčkům dávám fermentovanou zeleninu, kterou si sama nakládám a pokud ji zrovna mám, tak domácí paštiku nebo tlačenku či klobásy. Další mou velmi oblíbenou variantou snídaně je obložený vývar. Hovězí nebo kuřecí vývar dělám ve zmiňovaném pomalém hrnci celou noc. Ráno si nakrájím čerstvou zeleninu do hlubokého talíře a zaleji ji vývarem. Do toho si klidně dám fermentovanou zeleninu i tu paštiku. Někdy i vajíčko. Moře sice solná jeskyně nenahradí, ale pomáhá podobně Přečíst článek › I v paleu existují varianty sladkých snídaní. Když hned ráno musím někam jet, udělám si ovocné smoothie buď s kokosovou zakysanou smetanou, nebo s domácím rostlinným mlékem. Nejčastěji s makovým či mandlovým. Skvělé je také kokosové mléko z plechovky s ovocem a datlovým sirupem. Druhé jídlo: maso a zelenina Druhé a poslední jídlo dne se téměř vždy skládá z masa a zeleniny. Maso jím všechno, ale snažím se vyhýbat kupovanému kuřecímu masu ze supermarketů. K omáčkám, které nikdy nezahušťuji, mám velmi ráda květákovou rýži. Místo brambor jsou moc dobré batátové, celerové nebo mrkvové hranolky. Chuť pečených brambor také velmi připomíná plantain dělaný na plechu s olivovým olejem. Výborné jsou fazolky, kapustičky nebo nejrůznější pyré. Kde je potřeba pyré trochu zjemnit, používám kokosové mléko. Ani s pitím to není jednotvárné. Jistě, z valné většiny piji čistou neperlivou vodu, ale mým oblíbeným zpestřením je takzvaný vodní kefír. Jedná se o tradiční fermentovaný nápoj vyrobený z vody a symbiotické kultury bakterií a kvasinek. Kefír mi moc chutná a nejlepší na tom je, že si mohu udělat pokaždé jinou příchuť podle toho, co kvasinkám hodím k snědku. Mou oblíbenou variantou je sušená švestka a kousek skořice, citron a pár zrnek kávy, datle, rozinky, citron a salátová okurka a tak dále. Navíc se jedná o alternativu k mléčným probiotickým nápojům. Jídlo je pro mě především zážitek, říká nadšená kuchařka Přečíst článek › Velmi častou a ožehavou otázkou je finanční nákladnost takového životního stylu. Za sebe mohu říci, že paleo není dražší než klasická strava. Samozřejmě existuje velké množství ořechových mouk či rostlinných mlék, které jsou velmi drahé, ale ty já vůbec nekupuji. Udělám si svoje za mnohem méně peněz. Maso je také drahá a velmi častá položka, ale podle mého názoru to finančně vyrovná nekupování pečiva, těstovin, sladkého pečiva, mléčných výrobků a dalších potravin. Paleo je životní styl, který „neošulíte“. Základní pravidlo zní: vařit, vařit a vařit.

