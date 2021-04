Jak vlastně probíhá proces otužování? Musí se nějak od léta s postupně se ochlazující vodou, nebo můžu i v listopadu či prosinci rovnou do ledové vody?

Lze to zkusit hned teď, pokud si člověk myslí, že je zdravý a odolný. K ničemu nenabádám, přece jen je to každého zodpovědnost a zatím i svobodné rozhodnutí (smích). U dětí mohou rodiče začít od útlého dětství, stačí nevrstvit tolik oblečení, nechat občas pocítit mírný diskomfort, omýt vlažnou žínkou, podporovat bosou chůzi v ranní rose či v čerstvě napadaném sněhu. Zvyšuje to odolnost, zejména vůči respiračním onemocněním a určitě i psychickou vytrvalost. Plavecký klub otužilců doporučuje lékařskou prohlídku. Spousta lidí začala postupně na podzim a zvedá si laťku výš, čím víc přituhuje úsměv na rtech. Někdo jde na jaře. To je příjemné se sílícím slunečním svitem.

Proč jste začala s otužováním?

Lákalo mě to dlouho, chodím méně - až nevhodně dle maminky (smích) - oblečená v chladném počasí celý život, ale neuměla jsem s tím pocitem chladu pracovat. Někdy mi byla pořádná zima nebo to tělo takzvaně odstonalo. V ložnici máme na spaní zhruba 16 stupňů Celsia. Plavu ráda v osvěžující vodě, ani s ledovým bazénkem po sauně nemám problém. Vloni na podzim mi během meditací přišla ta správná informace, o pár dní později na kurzu Mindfulness jsem se potkala s velice inspirativními lidmi, poznala jsem tam podobně smýšlející ženu, se kterou jsem šla poprvé do Vltavy. Pořád na sobě pracuji, překonávám své limity, zjišťuji že je vše v hlavě a užívám si ty zdravotní benefity.

Při jaké nejnižší teplotě jste se zatím koupala? Jaký to byl pocit?

Nenosím s sebou teploměr, ale co jsem dohledala nebo zjistili spoluotužilci, byla nejnižší teplota vody necelý 1 stupeň Celsia. Vzduch byl i v minusových stupních, pískovna zamrzlá, a vysekat led sekerou před pohledy bruslařů a pak několik minut meditovat v ledovce, byl naprosto jedinečný báječný pocit. Snažím se jít jednou či dvakrát týdně na dvě minuty do venkovní vody, dle nálady a času. Buď radostně plavu, nebo poklidně stojím po krk v ledové vodě, prodýchávám a posílám si energii do všech buněk těla.

Dříve jste se sprchovala ledovou vodou?

Ledovou ne, ale postupně došlo ke snižování teploty ve sprše již v létě a když už nebyl bazén, pak se šlo v říjnu do řeky. Každé ráno se sprchuji vlažnou, po umytí na závěr přidám minutu pod hodně studenou vodou. Poté se rozehřeji svižným cvičením a jógovými pozdravy Slunci, přiobléknu se a lehce nasnídám. Je to můj ranní nakopávací rituál.

Jaká jsou základní pravidla bezpečnosti?

Každý má jinou intenzitu, jiné intervaly, jinak se adaptuje. Důležité je naslouchat svému tělu a intuici, čili pokud se dnes necítím dobře, tak nejdu. Začátečník si může zkusit minutu namáčet nohy v kbelíku s ledem, nebo začít sprchovat od nohou nahoru. Nejúčinější je přírodní rybník, řeka, horský potůček. Každý další ponor postupně prodlužovat, navyšovat čas a smočit celé tělo, nejen končetiny. Hlavu klidně vynechat, nepotápět, tu neotužíte, ale například bolest hlavy odejde stažením cév. Základní předpoklad pro úspěch je dodržovat pravidelnost, po delším přerušení je nutné začít znovu. Je důležité vstupovat do vody postupně, určitě neskákat. Přizpůsobit se teplotě vody i vzduchu, ale zase pozor na omrzliny! Po neblahé zkušenosti, kdy jsem zajela do blátivého dna rybníka, nikdy nechodím sama, vždy mám alespoň jednu dohlížející osobu na břehu, která případně přivolá pomoc, obzvlášť při mých poznávacích výletech do neznámých vod a toků. Zkušení plavci a trenéři pro viditelnost a bezpečnost doporučují pořízení nafukovací plavecké bojky, zejména pokud jdete plavat single. Té se v případě křeče můžete chytit a navíc do ní vložit třeba klíče a mobil. Před plaváním je vhodné se prohřát během či rozcvičkou, po plavání je ideální také tělo zahřát pohybem nebo teplým nealko nápojem. Nevhodné je požívání alkoholických nápojů před i po plavání. Životu nebezpečné je dát si horkou sprchu po otužování v ledovce, jelikož hrozí srdeční selhání!

Co říkáte na současný boom otužování, kdy se v ledové vodě koupe, nebo se u toho alespoň fotí, každý druhý?

Co nám zbylo z oblíbených aktivit, koníčků, sportu? Fitka, haly a bazény jsou už dlouho zavřené a aktivní lidi ztrácí nejen fyzičku, ale strádají na duchu. Jak vidím kolem sebe, každý první začal běhat, každý druhý svlékl povolené nepovinné části ošacení a otužuje se vodou či vzduchem. Při výšlapu na známé českomoravské vrcholy lze spatřit polonahé našince. Baví mě sledovat, jak člověk vystoupí ze své komfortní zóny a objevuje sám sebe i krásy, taje našich vod. Moc ráda si poslechnu životní příběh každého otužilce, co ho k tomu vedlo a jakou jde cestou.

Doporučila byste otužování každému člověku?

Ano, pokud není těžký kardiak. A pokud nemá chladovou alergii. (smích)