„Nevím, jestli je dnes vůbec co hodnotit," říkal po zápase evidentně zklamaný olomoucký kouč Martin Hroch.

Úvod utkání negativně ovlivnilo brzké zranění domácí lídryně Šepelové. Co se pak týče skóre, dokázaly Vysokoškolačky držet se svými soupeřkami krok pouze do stavu 7:7. Severočešky pak totiž přidaly a rázem svítilo na světelné tabuli skóre 9:16. Ať už pak Olomoučanky dělaly, co jen dělat mohly, konečné vysoké prohře 16:25 už nezabránily.

„Zápas byl rozhodnutý už od doby, kdy naše kapitánka a největší bojovnice odešla kvůli výronu kotníku. V té chvíli prostě celý manšaft sklopil hlavu a hráčky ztratily kuráž, kterou ještě před zápasem měly," pokračoval zkušený olomoucký lodivod.

Ani druhý set se Hanačkám nepovedl. Od stavu 8:8 totiž znovu začaly ztrácet a za chvíli byl stav 14:20. Pak se jim sice podařilo uhrát tři body v řadě, to ale bylo z jejich strany vše. Liberečanky jich totiž dokázaly v řadě uhrát pět a zvítězit 25:17.

A ani třetí sada nebyla z pohledu domácích hráček tou nejvydařenější. Hostky se rychle dostaly do drtivého vedení, které si už rezignovanými domácími volejbalistkami ukrást nenechaly. Drtivé skóre v poměru 25:12 snad ani další komentář nepotřebuje. Liberecké volejbalistky si tak po zásluze mohly na své krky nechat pověsit bronzové medaile.

„Jestli se za nějaké utkání v letošní sezoně stydím, tak za to dnešní. Náš výkon absolutně neodpovídal ambicím a tomu, na co tento celek má," uzavřel Martin Hroch.

VK UP Olomouc - VK Dukla Liberec 0:3 (-16, -17, -12)

Konečný stav série: 0:2.

Rozhodčí: Možnár, Horký.

Čas: 69 minut.

Diváci: 350.

Olomouc: Mostsitska, Gambová, Herdová, Kneiflová, Šmídová, Štimac, Šepelová, Tinklová, Blanco, dos Santos, Babić. Libera: Kulová, Slavíková. Trenér: Martin Hroch.

Liberec: Kolářová, Šotkovská, Kohoutová, Nečasová, Šulcová, Nová, Kvapilová, Bartošová, Blažková, Skrypak, Kojdová, Dubianska. Libera: Dostálová, Gálíková. Trenér: Libor Gálík.