Olomoucké Zory odehrály v základní části s Kynžvartem dva zápasy, z nichž oba prohrály. Nejdříve na západě Čech schytaly výsledek 29:36 a doma podlehly těsně 26:28.

„Jejich hlavní síla tkví v obranné fázi. Je nesmírně složité přejít jejich zhuštěnou obranou a gólmanky mají také na dobré úrovni. Při přechodu do útoku pak velice dobře využívají křídla. V tom jsou v Česku možná nadprůměrné a budeme si na to tedy muset dát největší pozor," varoval trenér Hanaček.

Olomoucké hráčky vypadly s Mostem minulou sobotu 7. května a měly tedy na přípravu na své další soupeřky celý týden. Jak jej strávily? „Uplynulý týden proběhl bez volna a všechno směřovalo pouze k tomu zítřejšímu zápasu. Ať už se jednalo o trénink, následný rozbor u videa a rozebrání soupeřovy hry," prozradil detaily zkušený kormidelník.

Jak už je zmíněno výše, v základní části Olomoučanky s Kynžvartem dvakrát padly. V domácím zápase tomu ale tak být vůbec nemuselo. Po prvním poločase totiž vedly o čtyři branky v poměru 16:12 a druhou půli naprosto nezvládly, když ji prohrály 10:16.

„Samozřejmě jsme si na to vzpomněli. Rozebírali jsme to ale spíš jen tak letmo. Řekli jsme si, v čem byla příčina krachu v druhé půli a také co musíme dělat, aby se nám něco podobného nestalo i nyní. Hlavně jsme se ale soustředili na poslední zápasy Kynžvartu a rozbor jeho hry," vysvětlil.

A jak by se v olomouckém klubu hodnotila sezona, kdyby to nevyšlo ani nyní a byla z toho druhá bramborová medaile po sobě? „Před sezonou jsme si stanovili cíl postoupit do play-off. Tento cíl jsme tedy splnili. Je ale jasné, že každý vyšší stupínek je třešničkou na dortu. Mrzelo by mě, kdybychom znovu nedosáhli na medaili. Proto to budeme chtít jednoznačně urvat," uzavřel Libor Malínek.

První zápas se odehraje v sobotu 14. května od 17.30 hodin v olomoucké hale vedle Androva stadionu, odveta pak proběhne o týden později na kynžvartské palubovce a začátek je plánován na 18. hodinu.