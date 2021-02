„Zápas se nám vyvedl lépe než v Michalovcích. Prohra o čtyři brány není žádná ostuda. I když jsme prohráli, tak jsem s výkonem spokojený,“ začal hodnocení zápasu trenér Olomouce Libor Malínek.

Stejně jako v předešlých dvou zápasech na palubovce východních sousedů, tak i v sobotu předvedly jeho svěřenkyně dobrý první poločas. Ačkoliv v něm prohrávaly už o šest branek, tak do šaten šly pouze s jednogólovým mankem 13:14.

Jenže opět Hanačky nezvládly druhé dějství, ale jiným způsobem než před týdnem. „Tentokrát jsme si řekli, že musíme hrát trpělivě a netlačit se do žádných zbrklých akcí, což holky plnily a my jsme jim nedaly šanci hrát rychlou házenou,“ hledal rozdíly Malínek.

Úvod druhé poloviny přesto domácí hráčky prohrály 1:9 a bylo opět rozhodnuto. „Byl to klíčový okamžik, protože jsme se potom nemohli dostat do kontaktu. Chytala jim velice dobře brankářka a my jsme neproměnili šance, které nás stály ještě lepší výsledek. Ale v předešlém střetnutí to byl propadák, protože jsme soupeři darovali jednoduché míče,“ pokračoval kouč.

Sice potom Olomoučanky táhly sérii čtyř branek v řadě, ale stačilo to pouze na zkorigování konečného skóre.

Připsaly si tak třetí porážku v řadě. Navíc je nečeká žádný lehký soupeř ani ve středu, kdy přivítají Dunajskou Stredu, která dokázala porazit vedoucí Most na jeho palubovce. „Hráli jsme proti silným soupeřům a doufám, že jsme si vybrali špatnější zápasy. Už budeme chtít získat body, ale Dunajská Streda má velice dobrou formu. Málokdy se stává, aby Most prohrál doma,“ zakončil Malínek.

DHK ZORA Olomouc – Iuventa Michalovce 20:24 (12:16)

Sestava a branky Olomouce: Haládíková, Polášková – Závišková 3, Jansová 4, Kapsová 4, Sovová, Protivánková, Kašpárková 1, Přikrylová 5, Krajčovičová, Gajdošíková, Kuxová, Fryčáková, Možíšová, Kubálková, Kubáčková 3/2. Trenér: Libor Malínek.