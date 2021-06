Je jisté, že Hanačky odstartují nový ročník na půdě Plzně. Hned ve druhém kole by měly mít volno a svým fanouškům na domácí palubovce se poprvé představí 18. září proti slovenské Šale.

Poslední podzimní kolo je naplánováno na 20. listopadu, po přestávce se odvety rozjedou 8. ledna. Základní část potom skončí 13. dubna 26. kolem. Týmy se tedy utkají systémem každý s každým a kvarteto nejlepších českých klubů postoupí do play-off. Ostatní čeká play-out. Nejhorší celek sestoupí a předposledního čeká baráž proti vítězi 1. ligy.

Jubilejní dvacátý ročník MOL ligy bude čítat celkem devět českých zástupců, které doplní čtyři slovenští. Novými účastníky jsou Tatran Stupava, která nahradila Prešov, z českých klubů žádný nevypadl, naopak přibyl Kynžvart.

Ve hře je však ještě rozšíření soutěže o polský celek, který by hrál Interligu poprvé v historii. „Zástupce z Polska projevil zájem o účast v soutěži před třemi týdny, jde o Ruch Chorzów. Zatím je to otevřená záležitost, probíhají jednání a schvalovací procesy na úrovni Polského házenkářského svazu. Chorzow musí splnit také některé formální náležitosti, oba národní svazy Český i Slovenský i kluby ale dali účasti polského týmu zelenou,“ řekl pro web české házené ředitel MOL ligy Peter Brunovský a připomněl, že soutěž by měla hosta podruhé v historii. Poprvé to bylo v úvodním ročníku soutěže před dvaceti lety a jednalo se o rakouský celek Hypo.