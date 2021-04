Stejně jako o víkendu v Plzni i v úterý měly Hanačky dobrou první půli, ve které si vytvořily rozhodující náskok. Po půl hodině vedly 14:8.

„Spokojenost je hlavně s prvním poločasem. Fungovala nám obrana s brankářkou a přidal se i útok,“ hodnotil domácí kouč Libor Malínek.

Jenže nástup do druhého dějství neměly Olomoučanky ideální. Soupeřky se během sedmi minut dostaly na dostřel tří branek a od té doby to byl boj. „Zasekli jsme se. Nenavázali jsme na dobrou hru v defenzivě a nedostávali jsme se do rychlých protiútoků,“ všiml si Malínek.

Třináct minut před koncem se pak Zlín přiblížil na pouhé dva góly.

„Zdramatizoval to a my jsme se báli o výsledek. Roli mohl sehrát i pocit uspokojení. Holky vedly a myslely si, že to půjde samo. Začaly být nervózní a už se těžko dostávaly zpět do tempa,“ pokračoval kouč.

Přesto byl rád, že Zora zvládla povinnost a outsidera porazila. Výhru řídily Přikrylová s Fryčákovou, které daly sedm branek. „Byly to povinné, ale vydřené body. Pokud chceme pomýšlet na nejvyšší příčky, tak Zlín je tým, se kterým se musíme vypořádat,“ je si vědom Malínek.

Hned ve čtvrtek pak čeká jeho svěřenkyně slovenský Prešov, a i v tomto měření sil bude Olomouc velkým favoritem.

„Doufám, že se holky z druhého poločasu poučí. Ví, o co hrajeme a nemůžeme hrát profesorskou házenou, nikdo se neporazí sám,“ zdůraznil.

Pro Zoru bude čtvrteční duel navíc třetím během šesti dnů, ale její lodivod z toho strach nemá.

„Máme široký kádr a měli bychom to zvládnout. Ve středu mají holky jen regeneraci a dají se dohromady. Spíše mám vždy dilema, koho nechat sedět,“ uzavřel Libor Malínek.

DHK Zora Olomouc – Handball PSG Zlína 26:21 (14:18)

Rozhodčí: Petr Halada, Jan Kosmák. 7 m hody: 5/4 – 9/7 Vyloučení: 4 – 3. Bez diváků.

Olomouc: Haladíková, Polášková – Fryčáková 7, Přikrylová 7, Jansová 1, Kuxová 1, Kubáčková 4, Kapsová 2, Roupcová 1, Závišková, Kašpárková 2, Kubálková 1, Gajdošíková, Řezníčková, Sovová, Krajčovičová. Trenér: Libor Malínek.