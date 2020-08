„Byla to dobrá podívaná i pro fanoušky, zápas měl grády. Chtěly jsme samozřejmě vyhrát, ale stříbro bereme,“ prohlásila po finále olomoucká Tereza Kubáčková v rozhovoru pro stránky Česká Házená.

V sobotním semifinále Zora jasně přehrála Písek 34:18.

Ve finálové bitvě byl favorit jasně daný. Jenže olomoucký tým ukázal svoji sílu a Černé anděly pořádně potrápil. „Neměly jsme co ztratit. Šly jsme do toho naplno,“ líčila Kubáčková.

Její tým vyhrál poločas 15:14, pak se ale zápas začal lámat na stranu Mostu. V šestnácté minutě druhého poločasu Mostečanky využily dvojnásobné přesilovky, Hanačkám opepřily útok osobní obranou a dokázaly srovnat a v následujících útocích uskočit na rozdíl dvou branek, které až do závěrečné sirény už nepustily. V samém závěru zápasu pak Zoru dorazily a slavily pohárový hattrick.

„Rozhodly naše vlastní chyby. Most to trestal rychlými útoky, my jsme se pak trápily na postavenou obranu,“ popisovala házenkářka, která se do Olomouce vrátila z Veselí nad Moravou.

I přes prohru 27:32 tým trenéra Libora Malínka odcházel se vztyčenou hlavou.

„Víme, že se s Mostem dá hrát, takže se těšíme na ligu. Po přípravě, kdy se nám zase tak moc nedařilo, pohárové zápasy ukázaly, jakým směrem chceme jít. Byla to pohledá házená, kdy bojujeme jedna za druhou a pomůžeme si v obraně i v útoku,“ vypíchla Tereza Kubáčková pozitiva z turnaje, který byl kvůli koronaviru odložen až před začátek další interligové sezony.

MOL liga startuje již o víkendu a Zora se na úvod představí na palubovce Poruby.

Výsledky Zory na Final4:

Semifinále

TJ Sokol Písek – DHK Zora Olomouc 18:34 (10:19)

Rozhodčí: Kozler, Zych. 7m hody: 2/1 – 3/2. Vyloučení: 3:6.

Písek: Kržová, Preslová – Kutlvašrová 2, Kubišová 1, Hauserová, Pokorná 7/1, Velková A. 1, Svobodová 1, Bicanová, Benešová 1, Chlupová 2, Součková 1, Velková B, Pešková 2. Trenérka: Veronika Cyprysová.

Olomouc: Poláčková, Haládíková – Závišková 2, Trumpešová 1, Kapsová, Jansová 4, Sovová 1, Protivánková 1, Kašpárková 2, Přikrylová 1, Krajčovičová 5, Salašová, Gajdošíková 4, Fryčáková 6, Možíšová 1, Kubáčková 6/1. Trenér: Libor Malínek.

Finále

DHK Zora Olomouc – DHK Baník Most 27:32 (15:14)

Rozhodčí: Kozler, Zych. 7m hody: 9:7 – 8/7. Vyloučení: 5:8.

Olomouc: Haládíková, Polášková – Závišková 10/5, Trumpešová 4, Kapsová 2, Jansová 1, Sovová, Protivánková, Kašpárková, Přikrylová, Krajčírová, Salašová, Gadošíková 1, Fryčáková 3, Možíšová, Kubáčková 6/3. Trenér: Libor Malínek.

Most: Bezpalcová, Müllnerová – Borovská 2, Stříšková 1, Andrýsková 1, Jungová, Šustková 5, Šípová, Mikulčíková 4, Cholevová 1, Ecksteinová 5, Smetková 1/1,Maňáková 1/1, Poláková, Kostelná 2, Zachová 9/7. Trenér: Jiří Tancoš.