„Tento zápas jsme přeložili proto, že Dunajská Streda je v karanténě. Na rozjezd v novém roce to pro nás byl velice dobrý soupeř, protože Hodonín nepatří k favoritům soutěže. Byla povinnost utkání zvládnout a byla to dobrá příprava na další zápasy, které nás čekají a které budou asi těžší,“ hodnotil trenér Zory Libor Malínek.

Jeho svěřenky držely po celou dobu vedení, očekávaný rozdíl ve skóre ve prospěch domácího favorita ale dlouho nepřicházel.

„Nebyl to zápas podle mých představ, mohli jsme rozhodnout daleko dřív, ideálně už v první půlce. Ale bohužel jsme se soupeři přizpůsobili a neplnili jsme věci, které jsme měli. Chtěli jsme rozhodnout dřív, abychom mohli i dál prostřídat a dát šanci hráčkám, které se ve vypjatých momentech na hřiště tolik nedostanou,“ konstatoval Malínek.

Z NAŠÍ STRANY NIC MOC, ŘEKLA SOVOVÁ

„Bylo to trochu laxní. My jsme trénovaly i přes svátky dvoufázově, takže v tomhle směru polevení nebylo, ale v zápase se nám moc nedařilo. Naopak soupeři tam padlo, dá se říct, úplně všechno. Z naší strany to nebylo nic moc,“ uznala olomoucká kapitánka Klára Sovová.

Domácí tým jasně dominoval v rychlém přechodu do útoku, který soupeřky z Hodonína absolutně nezvládaly eliminovat. „Na tom byla postavena naše hra. Z minulého zápasu v Hodoníně jsme věděli, že soupeř má při každé ztrátě problémy s návratem a my máme rychlá křídla do brejků,“ prohlásil olomoucký trenér.

Hanačky se naopak docela trápily s postupným útokem. A ani v obraně to nebylo optimální, jelikož Polka Klaudia Cygan nasázela 12 branek.

„V poločase jsme si řekly, že musíme zlepšit hlavně obranu, a to se nám začalo dařit až tak posledních patnáct dvacet minut,“ hodnotila Sovová.

„Ve druhé půlce to už od nás ale bylo lepší a dostávali jsme se do brejků víc. Tím jsme rozhodli,“ dodal Libor Malínek.

DHK Zora Olomouc – HK Hodonín 37:26 (17:14)

Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. 7m hody: 4/3 – 2/2. Vyloučení: 0 – 3. Bez diváků.

Olomouc: Haládíková, Polášková – Závišková 3/2, Trumpešová 4, Kapsová 2, Jansová 1, Sovová 1, Protivánková, Kašpárková 8, Přikrylová 6, Krajčovičová 4, Mojžíšová 2, Řezníčková 1, Žůrková, Kubálková 1, Kubáčková 4/1. Trenér: Libor Malínek.

Hodonín: Zichová, Rehušová – Zálešáková, Cygan 12/2, Jadamíková 2, Popíšilová, Kalinová 4, B. Krejčíková 4, Nováková, Višnovská 1, Vavroušková 2, L. Krejčíková 1, Malecká, Novotná. Trenér: Antonín Střelec.