„Zápas jsme si představovali trošku jinak. Chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Věděli jsme, že Hodonín bude chtít napravit prohru se Zlínem a chystali jsme se na to celý týden. Dnes s výkonem nejsem spokojen, možná jen s hrou Záviškové,“ prohlásil na tiskové konferenci olomoucký trenér Libor Malínek.

Úvod zápasu měly jeho svěřenky pomalejší. Hned od začátku totiž prohrávaly a až do dvacáté minuty to byly ony, kdo musel velice často dotahovat či hájit velice těsné vedení.

Stav prvního poločasu se začal trhat až od jednadvacáté minuty, když olomoucké hráčky utekly během osmi minut ze stavu 11:11 až do luxusního vedení 17:12. To byl také konečný výsledek po první půli.

Od začátku druhé půle do toho ale hráčky Hodonína znovu pořádně šláply a zahájily pořádnou stíhací jízdu. Ve čtyřicáté osmé minutě byl dokonce stav znovu vyrovnaný v poměru dvacet ku dvaceti. To trenéra Malínka donutilo k vybrání oddechového času.

„Věděli jsme, že všechny tři spojky jsou nebezpečné a i jejich střelba z dálky. V druhé půlce jsme to neuhlídali. To, co jsme si řekli, ať už před zápasem i v polovině, dneska moc nefungovalo. V druhém poločase to byla po deseti minutách najednou remíza a začali jsme se bát o výsledek,“ přiznal Malínek.

Druhý time-out si olomoucký kouč vybral šest minut před koncem, když na světelné tabuli svítilo skóre 23:22. Po něm už favoritky koncovku zvládly a připsaly si na své konto velice těsné vítězství v poměru 25:23. Pojistku Hanačkám dala v poslední minutě po pěkné sólové akci Nikola Jansová.

„Pro nás to bylo velmi těžké utkání, kdy v závěru jsme, myslím, mohli zápas dotáhnout do remízového stavu, nicméně ho ovlivnily naše technické chyby,“ zhodnotil průběh na tiskové konferenci hodonínský lodivod Tomáš Bárta.

Hráčky olomoucké Zory si tak po minulé prohře v Michalovcích připsaly svou celkově devátou výhru a s osmnácti body se drží na čtvrté pozici. V pátek se Hanačky představí na palubovce slovenského celku Duslo Šaľa.

DHK Zora Olomouc – HK Hodonín 25:23 (17:12)

Rozhodčí: Králíček, Letev. 7m hody: 3/2 – 2/2. Vyloučení: 3 – 2. Diváci: 250.

Olomouc: Rašková, Haládíková, Polášková – Závišková 9/1, Trumpešová 1, Jansová 5, Sovová, Protivánková, Kašpárková 2, Salčáková, Krajčovičová 1, Gajdošíková 1, Krůpová, Patrnčiaková 5/1, T. Fryčáková 1. Trenér: Libor Malínek.

Hodonín: Blažková, Zichová – Poláchová 3, D. Tomašechová, Begalová, Jadamíková, Gärtnerová 2, L. Tomašechová, Pospíšilová 3, Kalinová 8/2, Cholevová 6, Krajčíková, Nováková, Zichová, Višňovská, Vavroušková 1. Trenér: Tomáš Bárta.

Autor: DAVID KUBATÍK