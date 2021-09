„Ani my, ani Šaľa jsme neměli dobrý vstup do soutěže, takže jsme se na utkání hodně připravovali,“ prozradil úvodem trenér Olomouce Libor Malínek.

Přitom vítězství se nerodilo úplně snadno. „Hlavně v první půli jsme neproměnili moře šancí a soupeř šel do vedení,“ litoval Malínek.

Jenže jeho svěřenkyně zabraly a do poločasu dokázaly srovnat. „Nepoložilo je to a o pauze jsme si řekli, že budou rozhodovat maličkosti, což se potvrdilo,“ prozradil.

A ve druhém dějství vyšla domácím střední pasáž. „Tam jsme Šaľe odskočili a dostali se do vedení o čtyři až pět branek, potom jsme to dotáhli do vítězného konce. Musím vyzdvihnout obranu, která měla největší zásluhu, že jsme se odtrhli a výkon Haladíkové v bráně, Vítězství v prvním domácím duelu je nesmírně klíčové,“ hodnotil kouč.

Zora totiž inkasovala hned v úvodním kole debakl na půdě Plzně, kde prohrála o deset branek. „Jeli jsme tam uhrát dobrý výsledek a pokusit se bodovat, ale prohráli jsme vysokým rozdílem, což způsobilo zklamání v realizačním týmu i u hráček,“ vracel se Malínek.

Naopak v polském Chorzowě získaly Olomoučanky bod. Přitom sahaly i po druhém. „Dostali jsme gól dvě sekundy před koncem, ale spokojenost byla,“ uznal kouč.

Zora totiž cestovala za hranice oslabená. „Chyběly nám tři hráčky ze základní sestavy, ale vzaly to na sebe jiné a bod byl důležitý pro psychiku,“ pokračoval Malínek.

Nyní věří, že se mašina rozjela. „Nastartovali jsme se a sezona snad bude pokračovat podle předpokladů.“ A to i přesto, že jeho celek vstoupil do sezony s omlazeným kádrem. „Ale některé hráčky naskakovaly už minulou sezonu, v níž se otrkaly. Teď dostávají více prostoru, ale do družstva zapadly a budou přínosem, což ukázaly, když zastoupily zraněné hráčky,“ zakončil Malínek.

DHK ZORA Olomouc – Slovan Duslo Šaľa 24:20 (11:11)

Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Počet diváků: 126. Sedmimetrové hody: 6/3 – 6/2. Vyloučení: 5 – 6.

Olomouc: Haládikova, Polášková – Závišková 1, Kapsová 1, Sovová 1, Jansová 1, Roupcová, Krajčírová 2/2, Machačová, Fryčáková 4, Možišová 3, Hejlová, Kuxová 4, Kubálková, Kubáčková 7/1. Trenér: Libor Malínek.