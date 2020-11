V roli hlavního kouče Zory Olomouc se tak v sobotu ocitl dosavadní asistent Květoslav Kuba.

„V MOL lize to byla moje premiéra, ale holky mi pomohly,“ usmíval se po utkání.

Do něj měly domácí hráčky skvělý vstup a za stavu 6:3 to na drama zrovna nevypadalo. Jenže přišlo polevení favoritek a Plzeň nakonec vyhrála první půli o jeden gól.

„Holky si myslely, že to půjde samo a začaly hrát, jakoby to byl trénink. V poločase jsme si řekli, že to musíme zagresivnit,“ konstatoval trenér Kuba.

Své si k nepříznivému vývoji řekl i kouč Malínek z domácí karantény. „Měl proslov přes mobil. Byli jsme ve spojení, ale ve druhém poločase to už nebylo potřeba,“ usmál se Květoslav Kuba.

Ve druhé půli se plzeňské šance na body rychle rozplynuly.

„O lepší výsledek jsme se připravili desetiminutovou pasáží ve druhém poločase, kdy jsme nesmyslně vytvořili možná dvanáct technických chyb a soupeř to trestal. Kvalita na straně Olomouce asi nebyla taková, jakou si představovali, stejně jsme na tom byli po pěti šesti trénincích my. Nikdo asi nemohl očekávat úchvatnou házenou,“ hodnotil plzeňský kouč Richard Řezáč.

„Donutili jsme Plzeň dělat chyby a z rychlých útoků jsme rozhodli. Ke konci jsme už mohli dát na hřiště mladé holky,“ pochvaloval si Kuba.

Na palubovku se tak dostaly Anna Možíšová, Klára Žůrková i Claudia Roupcová.

Během druhé půle se projevilo, že ani plzeňský outsider nebyl na Hané kompletní. „Když nám vypadnou jedna dvě hráčky, tak nemáme šíři kádru takovou, abychom je dokázali nahradit. Když je to jedna z klíčových hráček, tak tu už nedokážeme nahradit tuplem,“ narážel trenér na absenci Franzové. „Jsem ale rád, že jsme se vrátili a holky mají herní praxi. V každém mančaftu je spousta reprezentantek a ony potřebují hrát,“ dodal Richard Řezáč.

V úterý do Mostu

Už v neděli tým Zory čekají další testy na covid a hned v úterý 17. listopadu cesta do Mostu k dalšímu zápasu MOL ligy. „Měli bychom jet do Mostu, ale nevíme, jak dopadnou testy,“ konstatoval trenér Kuba.

Další zápasový program je tedy s otazníkem. „Jestli budeme hrát i o víkendu, je otázka. Zatím nevíme, koho by nám nalosovali,“ dodal kouč Zory Olomouc.

DHK Zora Olomouc – DHC Plzeň 28:21 (10:11)

Rozhodčí: Brósková, Pavelová. 7m hody: 4/3 – 1/0. Vyloučení: 6 – 0. ČK: Jansová (Ol.) za třetí vyloučení. Bez diváků.

Olomouc: Haládíková, Polášková – Závišková 6, Roupcová, Kapsová 1, Jansová 4, Sovová 2, Protivánková, Kašpárková 3, Přikrylová 3, Krajčovičová, Gajdošíková, Fryčáková 5, Možíšová 1, Žůrková, Kubáčková 3. Trenér: Květoslav Kuba.