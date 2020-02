V minulém kole Zora prohrála na palubovce nováčka MOL ligy z Hlohovce. Trenér Libor Malínek tak neměl před dalšími důležitými zápasy příliš klidné spaní.

„Minulý zápas byl propadák. Celý týden jsme se tak na Zlín, který teď podává velice kvalitní výkony, připravovali a zase nám začalo vše fungovat,“ oddechl si lodivod Zory.

Jeho svěřenky do domácího zápasu vstoupily výborně a ujaly se vedení o tři branky. Zlín sice dokázal ve 22. minutě srovnat na 9:9, koncovku první půle ale zvládla Zora znamenitě.

Svůj čtyřbrankový náskok dokázala ve druhé půli ještě o něco navýšit a výhru si s přehledem kontrolovala.

„Do zápasu jsme vstupovali s pokorou, ale věděli jsme, že můžeme překvapit. Bojovnost z naší strany splnila kritéria, jenže jsme bohužel udělali hodně technických chyb. Navíc obrana nepracovala tak, jak by měla a už v prvním poločase jsme dostali hodně branek. Ve druhé půli jsme zkoušeli změnit taktiku, soupeř si ale s naší vysunutou obranou poradil,“ hodnotil asistent zlínské trenérky Marek Kolář.

Bojovnost svých svěřenek ocenil rovněž kouč Malínek.

„Chtěli jsme udržet bodový odstup od soupeřů a přiblížit se play-off a jsem rád, že děvčata navázala na předchozí – spíše podzimní – utkání, kdy nás zdobilo nasazení a bojovnost,“ konstatoval.

Nejlepší střelkyní Zory byla se sedmi brankami Iva Závišková, šestkrát se trefila křídelnice Martina Salčáková. Dařilo se ale i dalším.

„Jsem rád, že se probudily některé hráčky, které byly trochu v útlumu – ať už Iva Závišková nebo Valentina Kapsová – a prosadily se střelecky,“ těšilo trenéra.

UDRŽÍ OLOMOUC POZICI DO PLAY-OFF?

Zora dál drží čtvrté místo mezi českými kluby a tedy místenku do play-off. Zlín si naopak situaci hodně zkomplikoval a na Olomouc už ztrácí šest bodů.

„Pro nás nastal zásadní problém v boji o play-off už na podzim. Nechci říct, že jsme se s tím smířili, chtěli bychom o to poslední místo bojovat, ale museli bychom předvést stíhací jízdu a vyhrát každý zápas, který by byl hratelný. Což jsme věděli, že bude strašně náročné,“ přiznal Marek Kolář.

Na Hané jsou se svojí pozicí spokojeni, i když ví, že to mohlo být i lepší.

„Škoda dvou bodů, které jsme nechali v Hlohovci. Kdybychom je měli, daleko lépe by se nám dýchalo a před stíhačkami jako jsou Písek nebo Zlín bychom měli luxusní náskok. Teď nás čekají těžcí soupeři – jedeme do Písku, do Veselí a hrajeme doma s Michalovci. Musíme se s tím ale poprat a ten čtvrtý flek vybojovat,“ burcoval tým trenér Libor Malínek.

DHK ZORA Olomouc - Handball PSG Zlín 30:25 (16:12)

Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 4/3 - 3/2. Vyloučení: 3:2. Diváci: 295.

Olomouc: Haládiková, Rašková, Polášková – Závišková 7/2, Trumpešová, Kapsová 3, Jansová 5, Sovová, Protivánková, Kašpárková 2, Salčáková 6, Krajčovičová, T. Gajdošíková 1, Řezníčková, Patrnčiaková 4/1, T. Fryčáková 2. Trenér: Libor Malínek.

Zlín: Stojarová, Vařechová - Herbočková 3, Hubová 1/1, M. Sekulová 2, Mizerová 2, Ševčíková 7/1, Kolářová 5, K. Gajdošíková, L. Sekulová, Polomíková, Sedláčková, Kříčková 5, Minárčiková. Trenérka: Hana Kolářová.