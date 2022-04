Hanačky ale proti svým severočeským soupeřkám nepůjdou zrovna v roli favorita. Most totiž v základní části skončil na druhé pozici, z českých klubů pak nejlépe.

„Most je jasným favoritem. My můžeme jenom překvapit, o což se také pokusíme. Případný spěch by mohl přijít jedině tehdy, kdyby všechny hráčky na palubovce odvedly naprosto nadstandardní výkon a vyvarovaly se zbytečných technických chyb. To Most totiž často dost nekompromisně trestá, řekl olomoucký kouč a hned nato ještě dodal: „Neméně důležitý bude také výkon gólmanky, které všichni pevně věříme.“

Jednu výhodu ale Hanačky oproti svým soupeřkám mít přece jen mohou. Kvůli svému nekomfortnímu tabulkovému postavení byly nuceny několik posledních zápasů dohrávat naplno a dostaly se tedy do jakéhosi play-off módu mnohem dříve.

„V posledních několika kolech jsme hráli v podstatě o bytí a nebytí, což mohlo play-off trochu připomínat. Bohužel pak ale přišla dvoutýdenní reprezentační přestávka, která vytvořila velice nepříjemnou mezeru. Na druhou stranu jsme ale v reprezentaci měli i jednu zástupkyni, Magdu Kašpárkovou,” vysvětluje.

„Na dlouhou pauzu se ale vymlouvat nemůžeme. Ve stejné pozici jsou i všechny ostatní celky. Holky ví, do čeho jdou. Máme k dispozici zkušený tým doplněný dorostenkami, které už letos do áčka naskočily. Sice nemají zkušenosti s play-off, ale v tom bych úplně problém neviděl,“ dodal.

A jak vlastně házenkářky Zory toto dlouhé období bez zápasu strávily? „Po zápase v Písku jsem dal týmu dva dny volna k vyčištění hlavy. Minulý týden jsme nacvičovali individuální činnosti a zapracovali trochu i na kondici. V tomto týdnu už ale běží příprava pouze na Most,“ popsal zkušený olomoucký kormidelník.

Je ale ještě jedna věc, ze které by olomoucký kádr mohl čerpat. Tou věcí je poslední vzájemný zápas obou týmů z letošního března, ve kterém dokázaly Zory vzdorovat a prohrát jen o tři branky v poměru 24:27.

„V tom zápase jsme byli plnohodnotným soupeřem a potvrdili si tak, že se s Mostem dá hrát vyrovnaný zápas. Tento zápas jsme si analyzovali i na videu a ukazovali si, kde v něm byly naše přednosti a jaké jsme naopak udělali chyby. Rádi bychom na něj navázali,“ uzavřel Libor Malínek.

První zápas se odehraje na mostecké palubovce už v sobotu 30. dubna, odveta proběhne přesně o týden později v hale vedle olomouckého Androva stadionu.