Zora měla povedený vstup do utkání a velice rychle si vytvořila komfortní náskok šesti bodů, který do přestávky ještě navýšila.

„Okamžitě jsme se dostali do vedení a celý zápas bylo utkání v naší režii,“ začal s hodnocením kouč Olomoučanek Libor Malínek.

Při vstupu do druhého dějství se domácí hráčky poučily z minulého zápasu. Proti Zlínu také vysoko vedly, ale náskok začaly ztrácet. Se slovenským protivníkem to bylo naopak. Po osmi minutách zvýšila Zora vedení na rozdíl dvanácti bodů a nebylo co řešit.

„Ve středu jsme si předešlé střetnutí rozebrali na videu. Říkal jsem holkám, že druhý poločas nebyl podle mých představ. Ony věděly, o co se jedná a proti Prešovu už to bylo o něčem jiném. Zlepšily přístup a nenastala žádná pasáž, se kterou bych byl nespokojen,“ chválil Malínek.

Hanačky tentokrát žádné drama nedopustily a soupeřkám nasázely 33 branek. Samy pak inkasovaly pouze devatenáct.

Díky dobrému úvodu a příznivému průběhu se na palubovku dostaly všechny hráčky, které měl domácí trenér k dispozici.

„Byl cíl, abychom zápas zvládli v pohodě a nenervovali se. Díky tomu se mohly ukázat hráčky, které ve vypjatých zápasech nejsou tak vytížené. Svým výkonem ukázaly, že s nimi musíme počítat i do dalších střetnutí,“ pokračoval Malínek.

Všechny svěřenkyně, které na palubovku vypustil, splatily důvěru minimálně jednou brankou.

Olomouc ovládla poslední tři duely, a přestože šlo o soupeře z nižších pater tabulky, tak se zdá, že v závěru základní části jsou svěřenkyně Libora Malínka ve formě.

„Byly to náročné zápasy a měli jsme z nich trošku obavy. Z bodů máme radost,“ prozradil Malínek.

V příštím zápase čeká Zoru těžší protivník v podobě Dunajské Stredy. „V prvním duelu jsme je porazili, budou nám to chtít oplatit,“ ví Malínek.

DHK ZORA Olomouc – ŠŠK Prešov 33:19 (19:11)

Rozhodčí: Horáček, Novotný. 7 m hody: 4/4 – 3/2. Vyloučení: 6:3.

Olomouc: Haládíková, Polášková – Závišková 1, Kapsová 1, Jansová 2, Sovová 1, Kašpárková 4, Přikrylová 4, Krajčovičová 1, Kuxová 3, Gajdošíková 2, Možíšová 2/1, T. Fryčáková 3, Roupcová 1, Kubálková 1, Kubáčková 7/3. Trenér: Libor Malínek.