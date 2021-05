Přitom svěřenkyně Libora Malínka na soupeře vlétly a vypadalo to, že si přijely pro jasné vítězství. Během několika minut vedly 4:1 a byly na dobré cestě, jenže poté polevily.

„Úplně jsme se zadrhli. U holek asi přišlo uspokojení a myslely si, že to půjde samo a zápas nebude úplně obtížný,“ hodnotil olomoucký kouč Libor Malínek.

Obraz hry se totiž rychle otočil a Hanačky šly do šaten s pětibrankovým mankem. „Poruba do toho začala šlapat. My jsme hráli alibisticky. Jedna hráčka předávala míč druhé, aby rozhodla, co budeme hrát. Nebyl tam drajv ani agresivita do útočné fáze,“ nechápal Malínek.

„Musel jsem v šatně zvýšit hlas,“ řekl jednoznačně. A to mělo na jeho hráčky dobrý vliv, protože ztrátu pěti gólů stáhly, aniž by soupeřky nechaly skórovat.

Druhé dějství vypadalo z pohledu hostujícího týmu úplně jinak. „Zrychlili jsme přechod do útoku a z těchto protiútoků jsme začali dávat branky. Takhle jsme to chtěli hrát celý zápas,“ přiznal Malínek, který čekal vyrovnaný zápas.

Až do konce se oba celky přetahovaly. Poruba vždy vedla o gól a Olomouc dorovnávala. Ta ale opět nezvládla svůj poslední útok, kterým by srovnala na 21:21. Místo toho v samotném závěru inkasovala ze sedmimetrového hodu. „Výsledek mohl být lepší, ale bohužel jsme sekundu před koncem dostali gól, kterým soupeř odskočil,“ popisoval Malínek.

Olomoucké házenkářky tak daly na palubovce soupeře pouze dvacet branek a pokud chtějí získat bronzové medaile, tak budou muset v domácí odvetě, která je na programu v sobotu, zvítězit minimálně o tři góly. „Nebudeme moci spoléhat na výhru o dvě branky. Vyhrát o tři je větší problém, ale myslím si, že to je v našich silách,“ uzavřel Libor Malínek.

DHC SOKOL Poruba – DHK ZORA Olomouc 22:20 (14: 9)

Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 4/4 – 3:3. Vyloučení: 2 – 4. Diváci: 100

Sestava a branky Olomouc: Haládíková, Polášková – Závišková 3, Turmpešová 1, Jansová 2, Sovová 1, Kašpárková 5, Přikrylová 2, Krajčovičová 1, Kuxová, Gajdošíková, Řezníčková, T. Fryčáková, Možíšová, Kubálková, Kubáčková 4/3. Trenér: Libor Malínek.