Po ukončení spolupráce Olomoucka s koučem Predragem Benáčkem dokončil uplynulou sezonu Michal Pešta a výsledky Hanáků šly nahoru. V následujícím ročníku už ale Pešta tým nepovede.

Nahradí jej bývalý hráč Prostějova z let 2008 – 2010 a polský reprezentant Robert Skibniewski.

„Znám jej dlouho i po charakterové stránce, což je pro mě důležité. Je to mladý, ale kvalitní trenér, který koučoval v polské nejvyšší lize,“ komentoval sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek angažování sedmatřicetiletého lodivoda.

K ruce by mohl mít právě Michala Peštu, který by v klubu nemusel skončit úplně.

„Máme zájem s ním spolupracovat, ale je vázaný smlouvou v týmu BCM Orli Prostějov, takže uvidíme, jestli bude možné, aby u nás působil v roli asistenta. My bychom zájem měli,“ pokračoval Pekárek.

ODCHODY

Skibniewski naopak nebude moci využít služeb dvou členů základní sestavy Radovana Kouřila a Františka Váni. První jmenovaný už právě ukončenou sezonu dohrával v Opavě, kam se na příští ročník po dvou letech vrací.

„Dali jsme mu nabídku, ale ta od Opavy asi byla lepší,“ prozradil Pekárek.

Druhou velkou ztrátou je odchod Františka Váni do mistrovského Nymburka.

„Bude tam mít dlouhodobý kontrakt. Jedná se o mladého a perspektivního hráče. Bude hrát v dobrém týmu a nastupovat v pohárech, ale záleží, jestli zvládne konkurenci a dostane dostatek herního prostoru,“ hodnotil Pekárek.

„S oběma se rozcházíme v dobrém a přejeme jim to nejlepší, protože když byli tady, odvedli dobrou práci. Budou to ale citelné ztráty,“ dodal Pekárek.

U těchto dvou odchodů nemusí zůstat. Dalším na řadě je David Pekárek, jenž dohrával play-off v dresu Kolína, se kterým získal bronzové medaile v NBL. Nyní se bude rozhodovat, na kterou z mnoha nabídek kývne.

„Taky jsme mu ji dali, ale známe naše možnosti a možnosti klubů, které se o něj zajímají,“ připustil další možnou ztrátu Pekárek.

POSILY

Společně s novým koučem se tak zaměřuje na posílení týmu. Vyřešení situace okolo licence Olomoucku zásadně rozvázalo ruce. „Bez licence jsme nemohli nové hráče podepisovat,“ objasnil Pekárek.

Jak sám prozradil, jedná Olomoucko s českými i zahraničními hráči, kteří by mohli být adekvátními náhradami.

„Chceme přivést hráče, kteří budou ověřeni a budou žít s klubem. Kromě kvality odpovídající nejvyšší soutěži musí mít i charakter, aby mladí basketbalisté, kteří na zápas přijdou, v nich viděli své vzory,“ poodhalil sportovní manažer.

Samotný trenér Skibniewski má od Pekárka ve volbě kádru na nový ročník volnou ruku.

„Musí si vybrat ty, kteří mu budou sedět do koncepce a do toho, co chceme hrát. Spoustu hráčů zná a ty, které má v hledáčku, momentálně sledujeme, rozebíráme a vybíráme, abychom se v příští sezoně pohybovali v jiných patrech tabulky než v minulé a bojovali o play-off,“ uzavřel Pekárek.

První posily by mohl klub představit v nejbližších týdnech.