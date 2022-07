„Za nabídku z Česka jsem velmi ráda. Jsou to pro mě zase nové zkušenosti a emoce a už se nemůžu dočkat, až sezona začne. Při rozhovorech s manažerem a následně při kontaktu s trenérem to vypadalo na velmi dobrý tým a slyšela jsem o něm mnoho dobrých slov,“ říká v pořadí již sedmá šternberská posila.

„Mým cílem je odevzdat na hřišti pro klub to nejlepší a ukázat, co všechno dokážu. Od našeho družstva očekávám, že budeme dobrý tým, že si budeme navzájem pomáhat, a to by nám mohlo pomoct k vítězstvím,“ pokračuje.

A co vlastně třiadvacetiletá Albánka ví o zemi, ve které stráví minimálně následující rok? „V České republice jsem ještě nikdy nebyla a nikdy jsem také nepotkala žádné Čechy. Jsem velmi zvědavá na vaši kulturu. Věřím, že jsem se rozhodla správně, když přijedu právě sem,“ přiznává.

Kromě tréninků a koncentrace na hru samotnou je u sportovců také důležitá relaxace. Jak však vyplývá ze slov Haskuové, nemá s tím tato hráčka sebemenší problém. „Mám především moc ráda hudbu. Myslím, že je uklidňující a často i motivující. Ve svém volnu ráda vařím a trávím čas s rodinou, přáteli a také mou kočkou. Mimo jiné také ráda cvičím v posilovně,“ uzavřela.