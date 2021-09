„V defenzivě máme problém, přestože jsme do sezony šli s tím, že budeme agresivní tým, který nebude dostávat hodně bodů. Zatím tento plán neplníme. Útočit umí každý, základem je ale obrana a ta je o srdci a chuti se poprat. V této oblasti se potřebujeme zlepšit. Zatím jsme strašně moc hodní a to nemůže vycházet,“ dodal křídelník Filip Halada.

„Nemůžeme hrát systémem koš za koš. Útokem se nedá dlouhodobě a opakovaně vyhrávat. V minulých zápasech jsme v některých pasážích ukázali, že basketbal umíme, tak se ale potřebujeme prezentovat celých čtyřicet minut. Věřím, že se to podaří, nejlépe hned proti Děčínu,“ doufá Skibniewski.

„Je to soupeř prezentující se tvrdým basketbalem. I proto jsme v přípravě nastoupili proti některým polským týmům, kteří hrají podobně. Očekávám velký boj,“ míní Skibniewski.

„Na vlastní palubovce jsme naposledy nezvládli střetnutí s Kolínem a to chceme napravit. V sestavě Děčína je celá řada kvalitních hráčů a ty musíme na obranné polovině ubránit,“ uvědomuje si trenér Robert Skibniewki, který současně vnímá, že Děčín hraje agresivní a kontaktní basketbal.

Jedno vítězství a dvě porážky. Basketbalisté Olomoucka budou chtít tuto bilanci vyrovnat. Do Čajkarény přijede ve středu Děčín, start zápasu je v 18 hodin.

