Judistka Renata Zachová slaví zlatou medaili z mistrovství Evropy juniorů! Dvacetiletá závodnice Judo Klubu Olomouc ve finále v kategorii do 63 kg porazila Lauru Fazliuovou z Kosova na ippon.

Renata Zachová z Judo Klubu Olomouc. | Foto: Facebook

„Je to úplně úžasné, i když mi to asi ještě úplně nedochází. Pracovali jsme pro to opravdu dlouho a tvrdě. Konečně jsme to dokázali. Byl to úplně ten nejlepší pocit, pro který prostě stojí za to bojovat,“ radovala se Renata Zachová.