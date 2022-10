Olomoučanky se v novém soutěžním ročníku budou snažit obhájit či ještě vylepšit minulé čtvrté místo v extralize a pohárový bronz. Do toho se opět představí i v evropském poháru CEV Cup, v němž je v prosinci čeká konfrontace s francouzským celkem Terville Florange.

„Bude to hodně náročná sezona, která bude stát spoustu sil hráčky i realizační tým,“ uvědomuje si předseda klubu Jiří Zemánek.

„Základní část extraligy je i s dalšími pohárovými zápasy vtěsnána do pouhých tří měsíců, navíc k dosavadním účastníkům přibyl ukrajinský klub Dnipro Prometey. I proto by mělo být naším pozitivem omlazení kádru. S konkrétními sportovními cíli bych raději ještě počkal ale chceme se pohybovat na špici a předvádět dobrý sport pro naše fanoušky,“ dodal.

Trenér vysokoškolaček Martin Hroch bude mít k dispozici jedenáctičlenný kádr se sedmi hráčkami z uplynulé sezony a čtyřmi novými posilami. „Příchody bych rozdělil na dvě části. Smečařku Adélu Borovcovou jsem měl už možnost vést za mého působení ve Šternberku před šesti lety a dobře se známe i se slovenskou reprezentační blokařkou Katarínu Körmendyovou, jež působila ve Šternberku vloni a občas se účastnila našich společných tréninků. Brazilská nahrávačka Ana Flávia Galvãová a srbská univerzálka Milana Rajlićová nahradily na svých postech Laru Štimacovou a Elenu Babićovou, přičemž v obou případech platí, že jsme na těchto pozicích chtěli trochu odlišný styl a výkonnost,“ říká.

A v čem by měly být podle něj hlavní přednosti pozměněné sestavy? „Tým je mladší a měl by být odolnější vůči letošnímu nabitému kalendáři, kdy se hraje dvakrát do týdne včetně vánočních svátků. Hráčky spolu navíc lépe komunikují,“ zmínil ještě Hroch.