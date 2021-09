Mgr. Jiří Teplý se narodil 28. ledna 1954 v Olomouci. Se sportem byl svázaný již od mládí, postupně se závodně věnoval několika disciplinám od plavání přes běh na lyžích, basketbal až po volejbal, který se mu nakonec stal životním osudem. Po studiích na gymnáziu v Litovli chtěl studovat právě tělocvik na vysoké škole, kvůli politické situaci v 70. a 80. letech ale na univerzitu opakovaně nebyl přijat. Do studií tedy nastoupil až po vojenské službě a dostudoval ve třiceti letech.

K trénování volejbalu se Jiří Teplý dostal začátkem 80. let náhodou, když zastoupil trenéra dorostenek v Litovli. Úspěchy, kterých s týmem následně dosahoval, ho přesvědčily k tomu, aby už u volejbalu zůstal. Několik let tedy působil jako trenér v Litovli a po dokončení vysokoškolských studií dostal nabídku vést v Olomouci Tréninkové středisko mládeže.

Trenérem družstva žen se stal počátkem 90. let, kdy byl pro nedostatek hráček olomoucký ženský tým doplněn děvčaty z dorostu, které tehdy Jiří Teplý vedl. Nedlouho poté tým zažil zlatou éru a dosáhl největších úspěchů. Původně dorostenky, které si trenér sám vychoval, se od roku 1993 staly v ženském družstvu čtyřikrát za sebou mistryněmi České republiky a v letech 1994 a 1995 vítězkami Českého poháru, v roce 1994 dokonce obsadily čtvrté místo v Poháru mistrů evropských zemí PMEZ (dnešní Liga mistryň) v chorvatském Zagrebu.

S olomouckým klubem Jiří Teplý srostl tak, že nikdy i přes řadu lukrativních nabídek včetně zahraničních nepřijal jiné angažmá a zůstal mu věrný v pozicích trenéra, sportovního ředitele a místopředsedy klubu až do svého konce. V nelehkých časech, kdy hrozil až ekonomický zánik klubu, dělal pro olomoucký volejbal manažera, sháněl sponzory, vozil hráčky na zápasy… V posledních letech se mu jeho nezměrné úsilí o zachování a rozvoj olomouckého ženského volejbalu vracelo vrchovatou měrou. V roce 2017 získávají Olomoučanky Český pohár a o dva roky později dokonce ceněný double - mistrovský titul i pohárový triumf. To už se ale u Jiřího Teplého projevuje nemoc, s níž se svou příslovečnou bojovností dokázal válčit další více než dva roky.

Jiří Teplý byl známý tím, že na hřišti i mimo ně neuměl prohrávat. Poznaly to generace hráček, které dokázal jako trenér povznést na daleko vyšší úroveň a dosáhnout s nimi výsledků, které mnohdy přesahovaly i jejich přirozený talent a dispozice. Poznali to jeho přátelé nejen při přátelských sportovních kláních, ale také opři společné práci, v níž vždy vyžadoval maximální nasazení - a to především od sebe. Poslední boj svého života Jirka nemohl vyhrát, jako vždy se ale nedal lacino…