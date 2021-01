Funkci předsedy Tatranu Litovel vykonával od roku 2012, se svými kolegy byl u postupu týmu mužů do nejvyšší extraligové soutěže, stabilizoval proces výchovy mládeže.

Významná postava litovelské házené David Číhal začínal jako hráč, později přešel do pozice rozhodčího a trenéra mládeže.

„K házené přivedl svého bratra Jirku, syna Davida i synovce Matěje, pomáhaly i manželka Lenka a dcera Veronika. Často se podílel s celou rodinou na organizaci nejen soutěžních utkání, ale také na různých dalších akcích oddílu,“ stojí v oznámení na webových stránkách Tatranu.

UMĚL PRAŠTIT DO STOLU

„David byl jedním z těch lidí, kteří ovlivnili závěr mé házenkářské kariéry. S Karlem Zmundem měl velký vliv na tom, že jsem odešel do Litovle,“ vzpomíná současný trenér A-týmu Tatranu Lubomír Krejčíř, který byl dlouhé roky spojený především s ženskou házenou.

S Davidem Číhalem si velmi dobře sedl po lidské stránce.

„Byli jsme kamarádi, protože jsme měli podobné osobní vlastnosti. Uměli jsme vybouchnout, praštit do stolu a nebyli jsme ten korektní typ člověka. Já mám rád, když se věci řeší jasně a přímo a David takový rozhodně byl. Proto mi s ním spolupráce velice vyhovovala,“ vypráví Krejčíř.

„David byl srdcař, který se nebál ukrojit si obrovský krajíc z hlediska práce, který těžce kousal. Práce měl spoustu a to byl asi i jeden z důvodů, proč se na něm ta nemoc projevila tak rychle a zásadně. Odchází mi nejen můj předseda a člověk, který ovlivnil zásadně moji kariéru, ale i přítel a člověk, se kterým jsem se rád potkával,“ říká Lubomír Krejčíř.

Mezi největší společné úspěchy pochopitelně patří vítězství v první lize a postup do extraligy v roce 2014.

„Z pohledu objektivního posuzování je to největší úspěch. Ale paradoxně nejraději vzpomínám už na svůj příchod do Litovle, kdy tým bojoval o záchranu v první lize a spolu jsme vytvářeli strategii, jak družstvo v soutěži udržet, což se nám podařilo,“ ohlíží se Krejčíř.

„Samozřejmě velice rád vzpomínám na podanou ruku v roce 2009, kdy jsem se ne v úplně dobrém rozešel s prvním týmem žen v Zoře a Litovel byla ta, která mi ruku podala,“ přiznává Lubomír Krejčíř.

OBROVSKÉ ZÁSLUHY NA ÚSPĚŠÍCH

V extralize si Tatran připsal několik historických výher, na které se dodnes na Hané vzpomíná.

„Pro klub z devítitisícového městečka to byly famózní úspěchy. A David byl ten člověk, který se o ně obrovskou měrou zasloužil a přivedl klub tam, kde byl a pořád je. Byť se nehraje extraliga, tak oddíl má všechna družstva v soutěžích od nejmladších žáčků až po dospělé, což málokterý klub v republice má,“ upozorňuje Krejčíř a na závěr dodává:

„David odchází v situaci, kdy je Tatran Litovel na prvním místě v první lize a pořád přemýšlí o návratu do extraligy. To byly do velké míry zásluhy právě Davida.“