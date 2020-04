Miroslav Hrabal se narodil 21. 10. 1951. Ve svých šestnácti letech začal s atletikou v Lokomotivě Olomouc ve sprinterské skupině trenéra Vituly. V rámci svého studia na UP Olomouc získal medaile na soutěžích universiády a reprezentoval Českou republiku na ME železničářů. Současně absolvoval kurzy rozhodčích a trenérů.

Po roční vojenské službě v Dukle Praha se plně začal věnovat trénování a funkcionaření, mj. připravoval talentované sprintery Romana Lacka a Romana Zruna. Aktivně pracoval ve výboru atletického klubu a od roku 1991 se stal jeho dlouholetým předsedou.

Povodně v roce 1997, které zcela zničily atletickou škvárovou dráhu a sektory, byly pro klub prubířským kamenem. Mirkovi se ale podařilo vytvořit akceschopný tým, který dokázal vybudovat umělou atletickou dráhu a nastartovat tak novou éru olomoucké atletiky, pořádající každoročně několik významných domácích i mezinárodních akcí.

V letech 1998 až 2002 byl členem předsednictva Českého atletického svazu a předsedal komisi pro kluby a oddíly.

Významně se také zasloužil o vznik sekce handicapovaných atletů a stál u zrodu Mezinárodních závodů v atletice handicapovaných CZECH OPEN pořádaných v Olomouci pravidelně již od roku 2006.

Po vzniku samosprávných celků byl zvolen do funkce předsedy Krajského atletického svazu, kterou vykonával až do roku 2017 a byl rovněž členem Krajské rady Olomoucké krajské organizace ČSTV a ČUS. V roce 2018 byl uveden do Síně slávy Českého atletického svazu a jmenován jeho čestným členem.

Dlouholetý předseda Atletického klubu Olomouc byl pilířem atletiky v Olomouci i olomouckém kraji a jeho bohaté atletické zkušenosti a věčný optimismus nám všem budou moc chybět.

Tomáš Dočkal