„Klub od začátku sezony neplnil závazky vyplývající z tehdy platné smlouvy. Navíc pak přišla koronavirová krize a situace byla rázem složitá pro všechny. Bohužel jsem postrádala alespoň slušné chování ze strany vedení olomouckého klubu, které by mělo být na místě za každých okolností. Jednání bylo na místo toho zakončeno okamžitou výpovědí,“ popisovala Trnková.

„Utvrdila jsem se při jednání s vedením klubu, že mám svou hrdost a na jejich neférovou hru přistoupit nehodlám. Upřímně mě velice mrzí, že se nerozcházíme v dobrém.“

Nepovedená sezona od všech

Na tato slova reagoval předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

„Veronice Trnkové chci jménem celého olomouckého klubu a všech fanoušků poděkovat za výkony, které odváděla především v mistrovské sezoně, na níž měla svůj velký podíl. Mrzí mě, že se podle jejích slov nyní rozcházíme ve zlém, já to totiž tak úplně nevnímám,“ uvedl v úvodu.

„Musíme si přiznat, že poslední nedohraná sezona se nepovedla nám všem, od managementu klubu přes realizační tým až po samotné hráčky. Ostatně i sama Veronika přiznává, že to z její strany nebylo herně ideální. Na druhou stranu musíme odlišit stav po vypuknutí koronavirové pandemie, jenž byl pro nás všechny bezprecedentní a pro řadu nejen sportovních subjektů měl naprosto fatální důsledky. K mimořádným a nepopulárním opatřením jsme museli sáhnout nejen my, ale drtivá většina klubů nejen u nás a napříč všemi sportovními odvětvími,“ vysvětlil Jiří Zemánek.

Hráčky tak dostaly nabídky, které buď přijaly, nebo se s klubem musely rozloučit.

„Pokud bychom takto nepostupovali, tak by se dnes už extraligový volejbal v Olomouci nemusel vůbec hrát. A podobné je to teď napříč celou společností. Většina kolegů a hráček to pochopila, a za to jim patří dík. S jinými jsme museli spolupráci ukončit, ale z mé strany zcela bez zášti a osobních animozit. Podmínky přežití byly pro všechny nastaveny stejně. A je třeba říct, že zejména zkušené reprezentantky u nás peníze na úrovni základního platu rozhodně nebraly. Cestu zpět určitě nikomu nezavíráme, budou-li k tomu podmínky,“ uzavřel Jiří Zemánek.

Posily z Chorvatska i Španělska

Klub posiluje na novou sezonu, ve které by měl působit také v hlavní fázi Ligy mistryň. Na Hanou přišla chorvatská univerzálka Katarina Pilepičová. Další posilou je pak reprezentační nahrávačka Kateřina Valková a smečařka María Priscilla Schlegelová ze Španělska.

Čeká se, zda bude moci dorazit Američanka Olivia Loren Kofieová a Izraelka Katrina Zilbermanová. Z důvodu koronaviru totiž nemohly přijet dvě Kubánky a brazilská nahrávačka.