Závod Míru jezdců do 23 let je zase tady. Na startu budou znovu zajímavá jména

Cyklistické světové hvězdy budoucnosti, nejlepší čeští jezdci a nejnáročnější stoupání v tuzemsku srovnatelná s výškovými metry v Alpách. To bude letošní ročník Závod míru do 23 let, který se pojede od 8. do 11. června v Jeseníkách. V minulosti se klání účastnili například vítěz Tour de France Tadej Pogačar ze Slovinska, dvojnásobný mistr světa z Francie Julian Alaphilippe či nedávný vítěz etapy na Giru Filippo Zana z Itálie a také v letošní sezoně se dá očekávat ve jednadvaceti reprezentačních týmech z celého světa účast největší talentů.

Závod Míru 2022 | Foto: Barbora Reichová