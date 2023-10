Sedmadvacátý ročník extrémního štafetového závodu zvaný BOBR CUP přilákal v sobotu na trať devadesát tříčlenných družstev. S časem 2:14:58 zvítězil tým Kalokagathia Aliance ve složení Damián Vích, Filip Rydval a Adam Satke. V kategorii žen dominoval taktéž tým Kalokagathia Aliance reprezentován Anežkou Drahotovou, Štěpánkou Bisovou a Martinou Satkovou.

Bobr Cup 2023 | Foto: ČSK

Běh, kolo a voda. To jsou disciplíny, které zahrnuje štafetový závod. Běžec závodí na 15kilometrové trati a po cestě musí překonat 5 říčních brodů. Na konci svého úseku předává štafetový kolík cyklistovi, který jede na horském kole na trati dlouhé 25 kilometrů s dvěma brody. Posledním článkem je vodák, který jede dvě tříkilometrová kola s několika přeběhy a skoky do vody. Dvacet metrů před cílem čeká na vodáka 3metrová rampa, po které musí sjet, a závod tím končí. Tři specificky náročné tratě tedy testují tři závodníky, kteří v průběhu bojují za celý tým.

„Letos vyšlo krásné slunečné počasí, které jsme tu řadu let neměli. I to je jeden z důvodů, proč jsou časy závodníků tak rychlé. Trasy se snažíme po celé roky zachovat, ale už jen kvůli poškozenému terénu či úbytku vody v řece drobné změny děláme. Celé tratě vedou přes CHKO Litovelské Pomoraví, proto musíme spolupracovat i s ochranáři, památkáři či lesníky. Všechny úseky jsou velmi technicky náročné, ale i to je důvod, proč je litovelský závod BOBR CUP tak unikátní,” řekl šéf organizačního týmu Tomáš Kutý.

Zmrzlý na vzestupu: Na stoperovi nejsem úplně šťastný, ale bylo to o uvědomění

„Na výhru jsme si už dlouho brousili zuby a dopadlo to tak, jak mělo. Šli jsme každým rokem krůček po krůčku a po dlouhodobém úsilí jsme se k tomu konečně propracovali. Musím říct, že náš tým jel jako kolovrátek. Já jsem přebíral kolík od běžce jako aktuální vedoucí, tudíž jsem musel udržet tento náskok až do cíle. Konkurence jela famózně, tudíž to opravdu nebylo zadarmo,” komentoval výhru v závodě Adam Satke.

Běžec vítězného týmu, Damián Vích, se závodu účastnil poprvé v životě. „Tento závod jsem běžel poprvé a musím říci, že to bylo docela brutální. Ačkoliv byl prý tento ročník jeden z těch ‚lehčích‘, co se počasí týče, pro mě to bylo neskutečně náročné, ale užil jsem si to. Nejtěžší byla nevědomost toho, kam mám vlastně běžet. Trať je crossová, ale to je pro všechny účastníky stejné, takže s tím jsem problém neměl. Nejrychlejšího běžce, kterého jsem měl před sebou, jsem lehce dotahoval. Nechtěl jsem na něj ztratit moc, což se povedlo a doběhnout jako druhý pro mě bylo skvělé,” hodnotí závod Vích.

Filip Rydval, který posunul tým na první místo, dodává: „Přibližně na šestém kilometru jsem dojel vedoucího závodníka, přičemž jsem se dostal před něj, a ještě mu cuknul. Náskok se jen zvyšoval. Je to přeci jen závod, takže na nějakou spolupráci se zde nehraje. Prvních pár kilometrů bylo hodně proti větru, říční brody byly takové příjemné ochlazení, pak už to šlo lépe.”

VIDEO: Nervy, třes a pot. Dva miliony za triumf Sacamira padnou i na auto

Speciální kategorií je takzvaný Bobrman, v rámci kterého jeden závodník absolvuje všechny tři disciplíny sám. „Ze strany závodníků byl před lety vysloven zájem, že by chtěli absolvovat všechny disciplíny. Je to teprve pár let, co jsme tuto kategorii otevřeli,” popisuje Kutý.

Letošní ročník vyhrál Martin Sýkora, druhý skončil Ladislav Sás a třetí místo obsadil Karel Slepica. „Byla to neskutečná výzva, kterou jsem si určitě užil. Bylo to opravdu těžké a já jsem rád, že jsem dosáhl třetího místa. V průběhu závodu jsem si roztrhl dres, ke konci jsem měl i drobné krize, ale věděl jsem, že jsem téměř v cíli, tak jsem zatnul zuby a dojel,” zhodnotil bronzový Karel Slepica.

Na závěr hodnotí celý průběh závodu pamětník mnoha ročníků, Richard Pleticha. „BOBR CUP pro mě znamená přes dvacet let historie. Vždycky se na tento závod velmi těším. Je to takové uzavření sezóny, spousta kamarádů kolem, dobrá nálada a perfektně připravený závod. Je to opravdu hezká emoční záležitost. V duchu letošního motta ‚návrat ke kořenům‘ jsme společně zavzpomínali na počáteční ročníky, které byly především o té zábavě. I dnes to byla zábava a já doufám, že se tato tradice ponese ještě řadu let.”

Kompletní výsledky jsou k dispozici zde.