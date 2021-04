„Nezachytili jsme vstup do utkání a táhlo se to s námi celých třicet minut. Neproměňovali jsme šance a výkon nebyl optimální. Holky se hledaly a nevěřily si,“ začal hodnocení olomoucký trenér Libor Malínek.

Jeho svěřenkyně totiž velice rychle prohrávaly o pět branek a do šaten šly dokonce s osmibrankovým mankem. Proto přišel o přestávce proslov ze strany trenéra.

„Něco jsme si řekli a holky to pochopily. Zlepšili jsme nasazení hlavně v obraně. Hračky dostupovaly soupeřky, začaly si následně věřit i v ofenzivě a tlačily se do brány,“ pokračoval Malínek.

Díky těmto změnám se Olomoučanky dostaly na dostřel čtyř branek, jenže opět doplatily na neproměňování šancí. „Soupeř toho využil a držel si svůj náskok,“ věděl Malínek.

Zora tak ztrátu nedokázala smazat a v souboji se silným soupeřem padla. Přesto byl její kouč s druhým dějstvím spokojený.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Bohužel pro nás rozhodl ten první. Soupeř po změně stran už možná neměl díky náskoku takovou motivaci, ale náš výkon byl sto a jedna. Zápas nám ukázal, že musíme hrát šedesát minut, a ne jenom třicet. Proti takovému soupeři se vysoká ztráta těžko dotahuje,“ přiblížil trenér.

Před olomouckými házenkářkami jsou dvě poslední utkání v základní části, v nichž budou bojovat se Slavií o čtvrtou pozici. Ta má k dispozici už jen poslední zápas.

„Když zakopne a v Michalovcích prohraje, tak my musíme jeden ze zápasů vyhrát,“ osvětlil Malínek.

Soupeři Olomouce budou Prešov a Most.

„Nabízí se zvládnout zápas v Prešově, protože Most je určitě kvalitnější tým. Na druhou stranu jsme v sobotu viděli, že se dá hrát s každým. Je to jen o motivaci a přístupu. Musíme dostat holkám do hlav, že můžeme vyhrát a nesmíme se dívat na tabulku, nebo si říkat, že musíme,“ dodal Malínek.

Nyní je už jisté, že právě pražská Slavia bude soupeřem jeho celku v prvním kole play-off. To bude formou poháru, kdy se hraje systémem doma, venku. V posledních kolech se rozhodne pouze o tom, kdo začne na domácí palubovce.

„Chceme být čtvrtí, abychom začínali na hřišti soupeře a odvetu hráli doma. Ale nevím, jestli je to výhoda,“ uzavřel Malínek.

HC DAC Dunajská Streda – DHK Zora Olomouc 31:25 (17:9)

Rozhodčí: Manek, Majstrik. 7 m hody: 4/3 – 1/0. Vyloučení: 3 – 1. Bez diváků.

Olomouc: Haládíková, Polášková – Závišková 1, Kapsová 2, Jansová 1, Sovová 2, Kašpárková 3, Přikrylová 1, Krajčovičová 1, Kuxová 3, Gajdošíková 3, Řezníčková, Možíšová, T. Fryčáková 2, Kubálková 1, Kubáčková 5/1. Trenér: Libor Malínek.