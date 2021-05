Proti Švýcarkám se nakonec do zápasové sestavy nedostala, což jí ale nikterak nevadilo. „Byla jsem ráda, že jsem se na kemp vůbec dostala. Byl to můj druhý v kariéře a dal mi hodně. Tréninky jsou úplně o něčem jiném, než mám v klubu,“ popisovala Magda Kašpárková své dojmy z reprezentace.

Nasbírané zkušenosti bude chtít nyní prodat při vyřazovacích bojích Zory proti Slavii. „Určitě využiji rady reprezentačního trenéra Jana Bašného, protože nám jich dal hodně,“ přiznala.

Zora bude schopnosti Kašpárkové potřebovat. Se semifinálovým soupeřem ze Slavie odehrála v základní části dva odlišné zápasy. Doma zvítězila o osm branek, v Praze kvůli špatnému začátku o sedm padla. „Nevíme, co od nich čekat. Byly to naprosto jiné zápasy a v obou jsme předvedly odlišný výkon. Navíc Slavia měsíc nehrála, takže vůbec nevíme, které hráčky jsou zdravé, které ne a podobně,“ řekla.

„Chceme zrychlit postupný útok, protože tam má Slavia podle mě slabinu a mohly bychom dávat snadné góly. Také se budeme zaměřovat na obranu, protože v základní části jsme v Praze špatně bránily. Očekáváme rychlou hru a tvrdou obranu. Musíme si dát pozor na jejich křídla, protože jsme s nimi v minulých zápasech měly problém, takže se na to musíme víc zaměřit. Věnujeme se i střelbě z dálky. Uvidíme, s čím přijdou. Mohly by přijít s vysunutější obranou,“ poodhalila přeci jen něco z taktických plánů svého týmu.

Pokud by se zmiňované výsledky opakovaly, pak by byla Zora šťastnějším celkem a o jeden gól by v play-off postoupila. Ve vyřazovacích bojích se totiž tentokrát nebude hrát na vítězné zápasy, ale pohárovým systémem doma – venku. Úvodní zápas sehrají Hanačky na půdě soupeře, což berou jako výhodu.

Sesadí někdo Most?

Jestli se Olomouci dvojzápas s týmem z hlavního města povede, pak bude ve finále čekat pravděpodobně suverén základní části i posledních let Most. Ten na české scéně kraluje už dlouhých sedm sezon.

S Mostem se koneckonců Olomouc v právě probíhající sezoně potkala třikrát a hned dvakrát z toho nebylo vůbec špatné představení. Nejprve těsně prohrála ve finále poháru, když ještě o poločase vedla o jednu branku a následně minulý čtvrtek padla sice o osm branek, ale po dobrém výkonu. „My hráčky i trenér jsme ze zápasu s Mostem měli dobrý pocit,“ hodnotila olomoucká spojka.

Do karet v tomto případě Zoře hraje i zmiňovaný systém na dva zápasy. „Určitě to může být výhoda. Most je letos porazitelný, ale těžko ho porazíte třikrát za sebou. Vyjde to jednou, možná dvakrát, protože jinak to je kvalitní tým, který se na důležité zápasy dokáže připravit,“ myslí si Kašpárková.

Nejlepší scénář pro Kašpárkovou tedy zní: nejprve triumf v play-off a následně nominace na prosincové mistrovství světa, kam se reprezentace i bez ní po střetnutí se Švýcarskem kvalifikovala. „Určitě bych se tam chtěla podívat a je to jeden z mých cílů. Ale nechtěla bych se jen dívat, ale i se podílet jako hráčka. Budu bojovat,“ zasnila se.