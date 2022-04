První set byl v úvodu vyrovnaný a vedení se přelévalo ze strany na stranu. Při servisu Brňanky Bukovské se domácí ujaly vedení 15:11 a Vysokoškolačky braly oddechový čas. Po něm se opět dostaly do hry a sada zamířila do napínavé koncovky. Tu nakonec zvládly lépe a zvítězily nejtěsnějším možným způsobem 25:23.

Druhá sada se pak odvíjela naprosto odlišně. Domácí hráčky přitvrdily v útoku a brzy vedly už 13:8. Olomoučanky to znovu zkusily pomocí timeoutu, ale tentokrát se jim brněnskou jízdu zastavit nepodařilo. Jihomoravanky dál sázely bod za bodem a dokráčely k vyrovnání skóre po výsledku 25:14.

Domácí hráčky pak pokračovaly v tlaku i v další sadě. Hanačky ale bojovaly o každý míč a nedovolily svým soupeřkám vytvořit si nějaký výraznější náskok. Set tak nakonec dospěl do vyrovnané koncovky za stavu 19:19. Ta potom měla úplně stejný scénář jako v prvním dějství. Hostující volejbalistky znovu zvítězily 25:23.

Třetí část byla dlouho přetahovanou o každý míč. Pak se Olomoučanky dostaly do vedení 13:9 a vypadalo to, že mají dobře nakročeno. Potom však přišla málo vídaná dvanáctibodová šňůra hráček z Králova Pole, která vedla k jejich konečnému vítězství 25:15 a páté, zkrácené sadě.

V té Vysokoškolačky lépe zvládly koncovku a zvítězily 15:12. V sérii se tak ujaly vedení 2:1 a před svými fanoušky budou usilovat o postup do finále. Zápas se odehraje v Univerzitní hale Palackého Univerzity.

„Dnešní zápas byl boj. Je to semifinále a všechny hráčky odevzdávají maximum. Teď už jde o to, komu to zrovna sedne. Ve čtvrté sadě to dnes vypadalo, že už to dohrajeme, ale na servis přišla Borrerová a otočila dvanácti body celý set," hodnotil průběh olomoucký kormidelník.

„Tiebreak už byl víceméně loterie. My máme malinko výhodu v tom, že můžeme točit hráčky. Ty, které už fyzicky nezvládají, můžeme vystřídat, ale soupeř si dnes zaslouží opravdu poblahopřát, protože úplně všechny hráčky na hřišti neskutečně bojovaly o každý balon,“ uzavřel.

VK Královo Pole - VK UP Olomouc 2:3 (-23, 14, -23, 15, -12)

Stav série: 1:2.

Rozhodčí: Rychlík, Buchar.

Čas: 133 minut.

Diváci: 750.

Královo Pole: Borrerová, Bukovská, Koulisiani, Jelínková, Pavlíková, Hrušecká. Libero: Digrinová. Střídaly: Judlová, Veselá, Kuníková, Kamasová. Trenér: Richard Wiesner.

Olomouc: Blancová, Štimacová, Silva, Moscická, Babićová, Šepeľová, Libera: Slavíková, Kulová. Střídaly: Herdová, Kneiflová, Tinklová. Trenér: Martin Hroch.