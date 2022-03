FOTO: Vysokoškolačky zkrotily brněnské Šelmy a po výsledku 3:0 v sérii vedou

Úspěšný start do čtvrtfinále play-off Uniqa extraligy žen mají za sebou volejbalistky týmu VK UP Olomouc. Na své palubovce se postavily po základní části šestým brněnským Šelmám a už od prvních míčů muselo být všem přítomným jasné, kdo bude hrát prim. Vysokoškolačky zvítězily jednoznačně 3:0 po setech 25:18, 25:18 a 25:22 a do brněnské odvety tak půjdou v mnohem lepším rozpoložení, než jejich soupeřky.

Volejbalistky Olomouce (v modrém) si bez problémů poradily s brněnskými Šelmami | Foto: Jan Pořízek/Deník

„Úplně jsem nevěděl, co od toho zápasu čekat. Museli jsme se obejít bez naší univerzálky Babić a byli jsme nuceni hledat nějakou náhradní sestavu. Tu jsme si vyzkoušeli v posledním kole s Přerovem. Dnes bylo jasné, že ani jinou variantu nemáme," říkal po zápase domácí trenér Martin Hroch. Vysokoškolačky se však s touto situací porvaly s přehledem a do play-off vlétly jako velká voda. Dobře servírovaly, posílaly na druhou stranu sítě jeden smrtící smeč za druhým a brněnské šelmy byly rázem v roli ochočených domácích zvířat. Tímto stylem dospěl set do koncovky za stavu 20:11. Pak sice domácí hráčky lehce polevily, na jejich pohodlném vítězství v poměru 25:18 se ale nezměnilo vůbec nic. Druhý set začal už mnohem vyrovnaněji a až do stavu 7:7 se jednalo o přetahovanou o každý bod. Potom si Hanačky vytvořily mírný tří až čtyřbodový náskok a ten si udržovaly až do začátku koncovky, kterou zahájily za stavu 20:17. Tu pak zvládly opět bravurně a čtyřmi body v řadě ji ukončily stejným stavem, jako v sadě první, tedy 25:18. Futsalisté se utkají o Superpohár. Kromě hry lákají fanoušky i na věcné ceny „Důležité bylo, že jsme zvládli začátek a holky do toho šláply naplno jak v prvním, tak i v druhém setu," pochvaloval si kouč domácích volejbalistek. Třetí set se pak nesl v úplně jiném duchu. Šelmy poprvé v tomto střetnutí opravdu hodlaly dostát svému jménu a začaly skutečně od podlahy. Brzy se ujaly vedení 6:1 a zdálo se, že by si opravdu mohly vynutit čtvrtou sadu. Olomoučanky se ale nevzdaly a přiblížily se na 8:9. Pak ovšem následovala další čtyřbodová šňůra Brňanek a možná zásadní domácí time-out. Vysokoškolačky se po něm totiž postupnými krůčky přiblížily a koncovka najednou začínala stavem 20:20. „Šlo o to ten tým uklidnit a znovu restartovat. Posunuli jsme i postavení hráček, což také hrálo svou roli,"řekl k možná zásadnímu okamžiku třetí sady šéf domácí střídačky. Koncovka pak už znovu patřila Hanačkám, které ji zakončily třemi body v řadě a konečným výsledkem 25:22. „V třetí sadě jsme už, bohužel pro nás, polevili na přihrávce. Šelmy nás začaly tlačit servisem a nebyli jsme schopni reagovat. Pak jsme ale prohodili nahrávačky, pomohl i příchod Evy Kneiflové a dotáhli jsme to do vítězného konce," říkal s viditelně dobrou náladou olomoucký lodivod a pokračoval: „Jsem rád, že jsme zvládli první utkání a už se můžeme v klidu soustředit na to druhé." Olomoucké hráčky tak mají v sérii hrané na tři zápasy první vítězství, na které se budou snažit navázat v pondělí 21. března na brněnské palubovce. Kam za sportem? Co třeba bikerally nebo florbalové play-up? „V Brně je to vždycky těžké. Můžeme určitě čekat velkou podporu pro domácí hráčky. Navíc je jejich hala nepříjemná. Oproti té naší je výrazně menší a asymetrická. Bude důležité, jak se s tím srovnáme. Já ale věřím, že si holky sebevědomí z dneška přenesou i tam," uzavřel Martin Hroch. VK UP Olomouc - VK Šelmy Brno 3:0 (-18, -18, -22) Rozhodčí: Trumpeš, Vachutka. Čas: 75 minut. Diváci: 250. Olomouc: Mostitska, Herdová, Kneiflová, Štimac, Šepelová, Tinklová, Blanco, dos Santos, Slavíková. Libero: Kulová, Slavíková. Trenér: Martin Hroch. Šelmy Brno: Borovcová, Pluhařová, Nováková, Komárková, Benediktová, Širůčková, Mikysková, Podhrázká. Libero: Chevalierová. Trenér: Ondřej Boula.