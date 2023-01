„Jsem rád za postup a za to, že po roce opět zabojujeme o pohárové medaile," říkal po skončení zápasu olomoucký trenér Martin Hroch.

Vysokoškolačky vlétly do utkání doslova jako uragán a po servisech Kneiflové (5:0) a Rajlić (15:1) bylo prakticky po setu. V závěru sice tempo opadlo a hra se vyrovnala, přesto z toho bylo drtivé vítězství Olomouce 25:10.

Jenže snadná výhra jako by domácí celek ukolébala a hostující Šternberk měl rázem v úvodu druhé sady navrch. Po servisech střídající Truksové to navíc bylo už o pět bodů (5:11) a trenér Olomouce Hroch bral poprvé v utkání oddechový čas. Vysokoškolačky se snažily bodově přitáhnout (8:11), jenže stále tahaly za kratší konec. A zase následovalo olomoucké dotahování (13:16) a šternberský únik (14:19, 18:22). V koncovce univerzita při podání Šepeľové málem vyrovnala (21:22), jenže Sokol kontroval servisy Heilborn a díky třem bodům v řadě a výsledku 21:25 srovnal na 1:1.

„V prvním setu nás domácí porazili prakticky v jediném postavení, když jsme jim to umožnili sami zcela naivním volejbalem se spoustou chyb. Teprve na konci sady jsme začali přihrávat a ve druhém setu jsme k tomu přidali bojovnost a agresivitu na útoku. Soupeř sice v závěru dotahoval, ale naštěstí jsme to zvládli," hodnotil zápas ze svého pohledu i šternberský lodivod Jan Drešl.

Minář: Ekonomicky na tom nejsme super. Chytil by za osm milionů nikam nešel

„V dalších sadách jsme se vrátili k dětskému volejbalu s obrovským množstvím chyb. Pochválit můžu snad Nikolu Látalovou, která nastoupila se sebezapřením, a přesto příkladně bojovala,“ dodal.

S vervou vstoupily Sokolky také do třetí části (1:4), ale v rozletu je zastavily servisy Rajlić (7:4). Další průběh setu se nesl ve znamení snah Olomouce o únik a Šternberka o jeho likvidaci (10:5, 10:8, 16:11, 16:14). Až před koncovkou si domácí favorit dokázal vybudovat větší náskok (20:14, 22:15) a závěr už si bez potíží pohlídal - 25:17 a 2:1.

Domácí volejbalistky se uklidnily a dostaly do tempa a podle toho vypadal i začátek čtvrté sady (4:1, 7:2, 12:4). Hostujícím hráčkám se nedařilo nápor soupeře zastavit a rozdíl ve skóre narůstal (18:8). Koncovka už zvrat nepřinesla a po výhře 25:14 a celkově 3:1 jde do závěrečných pohárových bojů Olomouc.

První set nám hodně usnadnil soupeř, jenže pak si asi holky řekly, že to i dál půjde samo, a tým přestal šlapat. Museli jsme udělat změny, střídající hráčky pomohly a ty, které na hřišti zůstaly, se chytily a pak už to šlo. Musím ale říct, že dnes to nebyl z naší strany extraligový výkon. Oceňuji hosty za bojovný přístup," uzavřel Martin Hroch.

Společně s Olomoucí jsou v semifinále poháru také celky brněnského Králova Pole, pražského Olympu a také Ostravy, která překvapivě porazila mistrovský Prostějov.

VK UP Olomouc – TJ Sokol Šternberk 3:1 (10, -21, 17, 14)

Rozhodčí: Peloušek, Trumpeš.

Diváci: 150.

Olomouc: Herdová, Kneiflová, Rajlić, Borovcová, Körmendyová, Tinklová. Libero: Slavíková. Střídaly: Mostsitska, Galvão, Đapić, Šepeĺová, Weidenthalerová. Trenér: Martin Hroch.

Šternberk: Přibylová, Heilborn, Kořínková, Kochetkova, Z. Látalová, Piantkovska. Libera: Denina, Vyjídáková. Střídaly: Truksová, N. Látalová, Chaloupková. Trenér: Jan Drešl.