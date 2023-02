„Gratuluji celému týmu k výbornému výkonu a třem bodům. Ostrava nás v sezoně už dvakrát vyškolila a zvlášť domácí prosincový výprask pořád nemůžu překousnout. Tentokrát to ale byla naše jednoznačná záležitost," pochvaloval si po skončení zápasu olomoucký kouč Martin Hroch.

Ostrava v této sezoně vyhrála oba své duely proti Olomouci a sebevědomě vstoupila i do třetího vzájemného střetnutí (0:3, 5:8). Domácím pomohly až servisy Borovcové (9:12, 14:12) a od té chvíle se na palubovce strhla bitva o každý míč. Oba celky se střídaly maximálně ve dvoubodovém vedení a tak to vydrželo až do samotné koncovky. V ní měla tuto výhodu Univerzita Palackého (22:20, 23:21), která od stavu 23:22 získala následující dvě výměny a díky tomu i výhru 25:22 a vedení 1:0.

Vysokoškolačky se viditelně uklidnily a rázem měly herně navrch. Ostrava se sice snažila o odpověď, jenže její ztráta se postupně dál prohlubovala (16:8). V závěru se ještě hosté přiblížili alespoň na rozdíl pěti míčů (21:16), ale proti dalšímu zdramatizování průběhu byla servírující Šepeľová, která na podání vydržela až do konce sady - 25:16 a 2:0.

A protože právě Zuzana Šepeľová začínala na servisu i ve třetím dějství, rázem bylo s ostravskými bodovými nadějemi ještě hůř (7:0). Ke slovenské reprezentační smečařce se navíc vzápětí přidala i ukrajinská blokařka v olomouckých službách Mostsitska (11:1) a diváci v hale začali tušit, že se utkání chýlí k rychlému konci. Hosté už se na odpor nezmohli a po výsledku 25:12 a celkově 3:0 zůstaly tentokrát všechny tři body na Hané.

Příštím soutěžním zápasem Olomoučanek bude právě semifinále Českého poháru, v němž univerzita vyzve ve středu 15. února od 19 hodin v teplické hale brněnské Královo Pole.

„Celou přípravu už směřujeme k vyvrcholení Českého poháru a celkem nám nahrává i ligové rozlosování, když jsme se po zkušených Šelmách střetli s bojovnou Ostravou. Jsem rád, že tým jako celek šlapal a už se vidíme v Teplicích,“ vyhlíží další výzvu domácí kormidelník Martin Hroch.

VK UP Olomouc - TJ Ostrava 3:0 (22, 16, 12)

Rozhodčí: Trumpeš, Peloušek.

Čas: 68 minut.

Diváci: 150.

Olomouc: Šepeľová, Moscická, Đapićová, Borovcová, Körmendyová, Galvãová. Libero: Slavíková. Střídaly: Weidenthalerová, Kneiflová. Trenér: Martin Hroch.

Ostrava: Buvinićová, Chládková, Skřivanová, Bauerová, Hadáčková, Kašparová. Libera: Jančová, Mikelová. Střídaly: Jasečková, Jedličková, Dabrowská, Vytisková, Fukalová, Gavlasová. Trenér: Zdeněk Pommer.