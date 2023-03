„Pro nás je to velmi důležité vítězství, protože bojujeme o první čtyřku a lepší pozici před blížícím se play-off a také jsme si znovu mohli vylepšit stále trochu pošramocené sebevědomí po nevydařeném pohárovém turnaji v Teplicích," říkal po zápase olomoucký kouč Martin Hroch.

Úvodní výměny duelu patřily hostujícímu favoritovi (0:4), který svůj náskok zprvu navyšoval (5:12), avšak vzápětí pustil domácí zpět do hry (10:12). Olomoučanky se ale velmi rychle vrátily na vítěznou vlnu (12:18) a bez větších potíží dovedly set po výsledku 17:25 do vítězného konce.

Také ve druhém dějství zavelela univerzita záhy do útoku (1:6), aby opět nechala Šternberk přechodně nadechnout (6:9) a teprve pak se vydala vstříc zisku setu (9:18). Ani v tomto případě neměl tým VK UP s výhrou větší potíže - 13:25 a 0:2.

Třetí sada byla zpočátku vyrovnaná (8:9), až pak se začaly více prosazovat vysokoškolačky (9:13) a definitivně o osudu setu i celého zápasu rozhodly při podání Borovcové (11:14, 11:17). Sokol už se na menší než čtyřbodový rozdíl dostat nedokázal a po šňůře servisů Galvãové (14:18, 14:23) utrpěl další výraznou porážku 15:25 a celkově 0:3.

„Na holkách bylo vidět při rozcvičování velké odhodlání a nadšení, ale bohužel to nedokázaly přenést do úvodu zápasu. Musím ale pochválit smečařky a univerzálku soupeře, které nás doslova rozstřílely, hrály výborně a my jsme je nedokázali ubránit. Až na pár hezkých momentů jsme podali průměrný výkon, protivník nám nedal šanci,“ uznal asistent domácího trenéra Miroslav Jehlář.

„Oproti duelu s Frýdkem-Místkem jsme malinko pozměnili sestavu a fungovalo to. Teď nás čekají tři těžké zápasy, které rozhodnou o naší pozici pro vyřazovací boje,“ řekl ještě na úplný závěr kouč Olomouce Martin Hroch.

V příštím kole budou vysokoškolačky ve čtvrtek 9. března hostit libereckou Duklu. Šternberk má volný los a představí se tak až v sobotu 11. března. Shodou okolností právě v Liberci.

TJ Sokol Šternberk - VK UP Olomouc 0:3 (-17, -13, -15)

Rozhodčí: Trumpeš, Lenert.

Čas: 61 minut.

Diváci: 110.

Šternberk: Přibylová, Deninová, Lochová, N. Látalová, Z. Látalová, Pjantkovská. Libero: Chaloupková. Střídaly: Kořínková, Heilbornová. Trenér: Jan Drešl.

Olomouc: Herdová, Moscická, Rajlićová, Borovcová, Kneiflová, Galvãová. Libero: Slavíková. Střídaly: Weidenthalerová, Šepeľová. Trenér: Martin Hroch.