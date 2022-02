„Po těch dvou prohrách je to velká úleva,“ přiznala po zápase domácí kapitánka Zuzana Šepeľová. „První prohra v Ostravě byla ovlivněna tím, že nám chyběly čtyři hráčky ze základu, ale bod byl vybojovaný a dobrý. V Liberci to pak od nás nebyl vůbec dobrý výkon,“ pokračovala.

Zápas byl od začátku poměrně vyrovnaný. Do půlky prvního setu se jednalo o boj o každý míč. Hanačkám se však potom vydařila koncovka, která vedla k jejich vítězství 25:21. Hodně podobný pak byl i vývoj sady druhé. Za stavu 14:15 se ale rozjely hráčky z Brna, které dokráčely k vyrovnání poměrem 20:25.

„V tom druhém setu jsme tak trochu zaspaly. Možná jsme si myslely, že už se to vyhraje samo. Bohužel ale nikdy nic samo nepřijde. Musely jsme si to vybojovat,“ okomentovala slabší moment svého týmu v zápase olomoucká kapitánka.

I průběhy dalších dvou setů byly téměř totožné. Oba je ale nakonec ovládly Hanačky, a to v poměrech 25:20 a 25:19. Svěřenkyně trenéra Martina Hrocha si tak na své konto připsaly důležité tři body, v tabulce přeskočily Ostravu a zaujaly její třetí místo.

Do konce základní části zbývají pouhá dvě kola, která budou pro Olomoučanky ve znamení krajských derby. Nejdříve přivítají na své palubovce Prostějov, který má o pouhé dva body méně, poté zamíří na palubovku Přerova, který naopak žádný bod ještě nezískal a patří mu proto zasloužená poslední příčka. Za zmínku jistě strojí fakt, že v případě dvou vítězství by Hanačky získaly 55 bodů, čímž by překonaly svůj dosavadní druhý nejlepší bodový zisk za posledních deset let ze sezony 18/19, jehož hodnota činila 53.

„Na poslední dvě utkání, která budou vlastně derby, se musíme připravit stejně jako na každý jiný zápas. Hlavně mentálně a takticky. Doufám, že nám to vyjde. Hlavně první zápas s Prostějovem bude velice náročný. Doufám také v silnou podporu fanoušků,“ uzavřela Šepeľová.

VK UP Olomouc - VK Šelmy Brno 3:1 (-21, 20-, -20, -19)

Rozhodčí: Slezák - Peloušek

Diváků: 333

Olomouc: Mostsitska, Gambová, Herdova, Kneiflová, Šmídová, Štimac, Šepelová, Tinklová, Blanko, dos Santos, Babić . Libero: Kulová. Trenér: Martin Hroch.

KP Brno: Borovcová, Pluhařová, Nováková, Mokrá, Komárková, Benediktová, Širůčková, Mikysková, Beránková, Podhrázká, Kozubíková. Libero: Chevalierová. Trenér: Ondřej Boula.