Až poslední utkání dlouhodobé části extraligy volejbalistek definitivně určilo dvojice pro nadcházející play-off. Olomoucké vysokoškolačky po prohře s týmem Králova Pole klesly ze čtvrté na šestou příčku a ve čtvrtfinálové sérii vyzvou svého velkého regionálního rivala z Prostějova. Boj o tři potřebná vítězství začne v sobotu 25. března v 17 hodin na palubovce úřadujících mistryň republiky.

Volejbalistky Olomouce po zatím poslední porážce Prostějova | Foto: Deník/David Kubatík

„Náš cíl pro tuto sezonu zůstává stále stejný, tedy úspěšný boj o medaile. V Českém poháru nám to o jednu výhru nevyšlo, tak teď je na řadě extraliga. Naše pozice je pádem na šesté místo obtížnější, ale stále věřím v kvalitu mužstva a schopnosti trenérů,“ zůstává optimistou předseda klubu Jiří Zemánek.

Jeho víru v případný olomoucký úspěch může posílit vzájemná bilance obou čtvrtfinálových protivníků v dosavadních třech střetnutích základní části. Vysokoškolačky mají na svém kontě dvě výhry (3:2 v Prostějově a 3:0 doma) oproti jediné prohře 3:0 na domácí palubovce.

Papírovým favoritem série je však obhájce titulu, který obsadil třetí místo se ziskem 61 bodů. Tým trenéra Martina Hrocha oproti tomu skončil šestý s 50 body.

„Spadli jsme na šestou příčku v posledním kole, což není dobrý výsledek. Na druhou stranu ale extraliga oproti loňsku zvýšila svou úroveň, takže jestliže je v ní šest týmů, které mohou být na bedně, a to ještě nepočítáme překvapivého pohárového finalistu z Ostravy, není to tak úplně neočekávané," snaží se udržet optimistickou vlnu i kouč Martin Hroch.

Koncentrace před play-off graduje

Výhoda Olomoučanek by pak mohla tkvět právě v tom, že velkou část prostějovského družstva má jejich kouč zmapovanou ať už z reprezentace, nebo z předchozích společných sezon, ať už se jedná o Trnkovou, Bajusz, Kvapilovou, Stavinohovou či Silvu.

„To je sice pravda, myslím si ale, že se společně s naším krajským rivalem nemáme čím překvapit. Nepochybuji o tom, že i trenér Čada nás má rovněž výborně zmapované," říká.

Ač by snad mohla velká část fanoušků považovat tuto sérii, vzhledem k mnohým nevýrazným olomouckým výkonům v základní části, brát jako předem rozhodnutou, v samotném krajském městě to vidí jinak.

„Poslední týdny ukázaly, že příchod Barbary Đapić a úspěšná integrace Anety Weidenthalerové přinesly konkurenci i zkvalitnění tréninkových jednotek. Prostředí vnímám pozitivně, zároveň je také znát gradace koncentrace před koncem sezony," vysvětluje zkušený olomoucký lodivod.

Celý tým ve vazbě

Olomoucké volejbalistky si více než týden dlouhé čekání na další zápas zpestřily teambuildingem. Na tom by nebylo nic až zase tak zajímavého, v dnešní době je to spíš naprosto běžná věc a i firem zajišťujících tyto akce není na trhu zrovna málo. Vysokoškolačky na to šly ale velice netradičně. Společně si totiž daly exkurzi v olomoucké vazební věznici.

Při tomto nevšedním zážitku si na vlastní kůži zkusily výstroj příslušníka při eskortě s mimořádně bezpečnostními opatřeními a následně ocenily náročnou a odpovědnou práci všech zaměstnanců. Ti jim za to na oplátku slíbili, že je v náročných bojích přijdou osobně podpořit.

Nyní už jsou ale od pondělního odpoledne zpět ve volejbalové přípravě proložené tou kondiční. Olomoucké publikum se na čtvrtfinálové derby může těšit v úterý 28. března od 18 hodin. Třetí duel se bude hrát v Prostějově v pátek 31. března v 17 hodin.

Zápasy v sérii:



1. utkání: sobota 25. března (17.00, Prostějov)

2. utkání: úterý 28. března (18.00, Olomouc)

3. utkání: pátek 31. března (17.00, Prostějov)

případné 4. utkání: pondělí 3. dubna (18.00, Olomouc)

případné 5. utkání: čtvrtek 6. dubna (18.00, Prostějov)