„Nevím jak to popsat. Letos jsme prostě jednou dole a jednou nahoře. Je to skutečně zvláštní," popsala častá kapitánka a jedna z vůdčích postav olomouckého výběru Zuzana Šepeľová ze svého pohledu sezonu, které nyní zbývá už pouhé jedno kolo do konce základní části. „Ty zápasy, které jsme měly vyhrát, jsme nevyhrály, což nám dost uškodilo v tabulkovém postavení. Doufám ale, že před play-off se semkneme a budeme hrát tak, jak to umíme nejlépe,“dodala.

Olomouckým Vysokoškolačkám nyní patří v extraligové tabulce čtvrté místo, když z celkových 26 zápasů dokázaly šestnáctkrát zvítězit, z toho třináctkrát za tři body a čtyřikrát brát alespoň bod za prohru v pátém setu. Připsaly si v ní na své konto také cenný skalp jinak suverénního lídra z Liberce v poměru 3:0.

Nyní už jim zbývá odehrát pouze poslední zápas s beznadějně posledním Přerovem, který ještě nedokázal nikomu sebrat ani bod. V případě povinného tříbodového vítězství tak skončí buď na své stávající čtvrté, nebo i třetí pozici. V úvahu tak jako potenciální soupeři pro play-off připadá buď rival z Prostějova, Ostrava nebo už stoprocentně šesté brněnské Šelmy.

Sama Šepeľová ale raději moc nad čtvrtfinálovým soupeřem spekulovat nechce. „Uvidíme, jak to dopadne. Nejlepší by to asi bylo proti Přerovu, ale to asi neklapne,“ zasměje se a dodává. „Co se umístění týče, uškodily jsme si bohužel samy, mohlo to být klidně lepší.“

Hanácké derby pro Prostějov. Nedokázali jsme se semknout, mrzí Šepeľovou

A kde vidí olomoucká lídryně příčinu nenaplněných sezonních ambicí? „V týmu jsme všechny strašně rozdílné povahy. Navíc tady máme sedm národností, takže to skutečně není jednoduché. Jak pro trenéra, tak ani pro nás, hráčky. Ale znovu se budu opakovat. Doufám, že před play-off se semkneme a bude to konečně fungovat tak, jak by mělo,“ říká.

A jaké jsou olomoucké ambice do blížícího se play-off? „Sezona se zatím prostě nevyvíjí podle našich představ. Chceme od ní určitě víc. Braly bychom tedy určitě alespoň semifinále, ideálně pak finále. Samozřejmě ale uvidíme, jak to půjde,“ uzavírá sebevědomě slovenská hráčka.