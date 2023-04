Druhým zápasem pokračovala v Olomouci čtvrtfinálová série play-off extraligy volejbalistek mezi domácí Univerzitou Palackého a hosty z Prostějova. Stejně jako v prvním vzájemném duelu byla vidět zajímavá a napínavá podívaná, která opět skončila prostějovským vítězstvím, tentokrát 3:1. Úřadující mistr tak vede v sérii hrané na tři vítězné zápasy už 2:0.

Volejbal: 2. zápas čtvrtfinále: Olomouc - Prostějov | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Bylo to velice dramatické utkání, v němž jsme byli většinou nad soupeřem, ale postupně jsme se dostali pod velký tlak. Nakonec jsme si to uhráli i s určitou dávkou štěstí. Je to typické play-off s bojem o každým míč a velkým množstvím chyb. Kdo jich udělá míň, tak vyhrává,“ zhodnotil zápas hostující kormidelník Miroslav Čada.

V úvodu utkání po prvních opatrných výměnách byly aktivnější přece jen viditelně klidnější Prostějovanky (7:9, 10:13), které si rozhodující náskok vybudovaly ještě před koncovkou (15:16, 15:20) a i díky servisům střídající Josefíny Smolkové (18:21, 18:24) se po výhře 25:20 ujaly vedení.

Začátek druhé sady přinesl bodové přestřelky na obou stranách (2:0, 2:5, 6:5) a v podobném duchu se nesl i další průběh hry (8:8, 11:8, 11:12). Ve střední pasáži opět zaúřadovala na podání Josefína Smolková (13:14, 13:18) a hosté už si náskok nenechali vzít - 18:25 a 0:2.

Také třetí dějství bylo zpočátku hodně neurovnané (1:2, 5:2, 5:5), pak ale Olomoučanky rovněž využily servisu střídají hráčky - v tomto případě Körmendyové - a šly do pětibodového trháku (7:7, 12:5). Ztrátu už se úřadujícím šampionkám nepodařilo zlikvidovat, naopak set doservírovala od stavu 20:16 Kneiflová až k výraznému vítězství vysokoškolaček v poměru 25:16.

Domácí volejbalistky se nadechovaly k obratu, jenže je bolestně zastavily tři bodové minisérie hostí (6:5, 6:10, 7:11, 7:15, 11:16, 11:19). Zdálo se být rozhodnuto, jenže univerzita odpověděla nejprve při podání Tinklové (13:21, 16:21) a následně Weidenthalerové (16:23, 21:23). V závěru ještě domácí tým od stavu 21:24 odvrátil dva mečboly, poslední byl ale nad jeho síly a Prostějov po nejtěsnější výhře 25:23 ovládl druhé čtvrtfinále 3:1.

„První dva sety z naší strany neodpovídaly play-off. Chybami na servisu i v dalších činnostech jsme soupeři darovali vedení 2:0. Nejvíc mi vadilo, jak zahazujeme darované míče doslova stupidními chybami, které nás následně srazí dolů a přicházejí hned další ztracené výměny. Ve třetí sadě se tým nastartoval a hrál zhruba to, co měl. Ve čtvrtém setu se soupeř kolem deseti dostal nad nás," okomentoval zápas i olomoucký lodivod Martin Hroch.

„V žádném případě nechci končit sezonu v pátek ani v příštím týdnu. Budu chtít po celém družstvu, aby do toho šlo naplno a po každém zápasu mělo propocené až krvavé dresy. Děkuji moc divákům, kteří přišli a povzbuzovali a přeji si, aby za námi jeli i do Prostějova,“ dodal ještě na závěr.

Prodloužit čtvrtfinálovou sérii a tím i celou sezonu se budou vysokoškolačky snažit v pátek 31. března od 17 hodin v Prostějově.

VK UP Olomouc - VK Prostějov 1:3 (-20, -18, 16, -23)

Rozhodčí: Spáčil, Grabovský.

Čas: 97 minut.

Diváci: 500.

Olomouc: Herdová, Moscická, Rajlić, Borovcová, Kneiflová, Tinklová. Libero: Slavíková. Střídaly: Šepeĺová, Galvão, Đapić, Körmendyová, Weidenthalerová. Trenér: Miroslav Čada.

Prostějov: Löff, Bajusz, M. Smolková, Trnková, Silva, Meidlová. Libero: Stavinohová. Střídaly: J. Smolková, Nováková. Trenér: Martin Hroch.