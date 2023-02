„Jsme zklamané, chtěly jsme si obhájit loňský bronz. Věděly jsme, že Olymp bude nepříjemný v obraně a byly to koncovky, co rozhodlo. Škoda prvního setu, rozhodlo opravdu pár balónů,“ smutnila po zápase olomoucká kapitánka Veronika Tinklová.

První set připomínal více než volejbal spíše hru známou jako přetahovaná. Vedení se přelévalo doslova ze strany na stranu a nikdo si nemohl být ničím jistý, a to ani při větším než dvoubodovém náskoku, kterých na obou stranách proběhlo vícero. Do koncovky se tak šlo za stavu 20:20 a následně i 21:21. Poté se sice Hanačky dostaly zásluhou kapitánky Tinklové do vedení 23:21. Olymp se však nevzdal a čtyřmi body v řadě otočil na 25:23.

Druhou sadu začaly lépe vysokoškolačky, které se brzy ujaly vedení 9:5. Brzy však bylo znovu vyrovnáno, konkrétně 10:10. A to nebylo vše. Své herní nadšení Pražanky brzy proměnily v přechod do vedení 14:12 a záhy i 17:13. I koncovku pak zvládly fenomenálně, když od stavu 19:17 uhrály rovných šest bodů v řadě a po výsledku 25:17 jim k bronzu chyběl pouhý jeden vyhraný set.

I třetí dějství bylo velice vyrovnané. Olymp, ač byl evidentně psychicky nahoře, si i tak nedokázal vytvořit žádný větší náskok. Ten si naproti tomu vytvořily Olomoučanky (11:8). Ten však byl za chvíli pryč a trenér Hroch musel sáhnout po time outu. A vyplatilo se. Brzy totiž bylo na světě nové olomoucké vedení v poměru 20:14. Olymp pak ale začal riskovat a vrátil se zpět do hry (21:24-23:24). Nakonec ale zkušená kapitánka Tinklová z výborného příjmu už věděla, kam míč distribuovat. Po výhře 25:23 bylo sníženo.

Ve velice podobném duchu se pak nesl i čtvrtý set. Hanačky bušily do Pražanek a ty trpělivě bránily a čekaly na jejich chybu. Vedení se pak znovu překlápělo z jedné strany na druhou a do koncovky se šlo za stavu 20:17 ve prospěch Olympu. Pak vysokoškolačky podržela na útoku Rajlič a rázem to bylo 22:22. Pak ale Olymp uhrál tři body v řadě. Zápas ukončila esem nejlepší hráčka utkání Brancuská - 25:22 a 3:1.

„Co k tomu dodat? Zápas o třetí místo se vším všudy. Soupeři včera uteklo finále o kousek a my jsme se tady nepotkali s tou správnou formou. Bylo to odbojované jako včera, ale bereme brambory. Ukazuje se, že letos bude placka vysoko a nám nezbývá než se teď připravit na play off extraligy,“ připojil své krátké hodnocení i trenér Hanaček Martin Hroch.

Bronz tedy letos berou Pražanky. Celkové vítězství pak obhájily hráčky z brněnského Králova Pole, které ve finále nedaly šanci Ostravě a rozdrtily ji po výsledku 25:22, 25:15 a 25:15.

PVK Olymp Praha – VK UP Olomouc 3:1 (25:23, 25:17, 23:25, 25:22)

Rozhodčí: Činátl - Velinov.

Čas: 123 minut.

Diváci: 312.

Olymp Praha: Ni. Šmídová, Brichtová, Žáková, Brancuská, Kalhousová, Šimáňová. Libera: Dostálová, Pešková. Střídaly: Kelnárová, Poloučková, Na. Šmídová. Trenér: Stanislav Mitáč.

Olomouc: Šepeľová, Mostsitska, Rajlić, Herdová, Körmendyová, Galvão. Libero: Slavíková. Střídaly: Tinklová, Borovcová, Kneiflová, Đapić, Weidenthalerová. Trenér: Martin Hroch.