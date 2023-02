„V první řadě gratulace soupeři, protože si to 100 % zaslouží. Já jsem chtěl po hráčkách před zápasem agresivitu, ale bohužel agresivní byl soupeř. Chtěli jsme to zlomit obranou, což se nepovedlo a finále bude hrát Brno, které objektivně bylo lepší,“ řekl po skončení zápasu olomoucký trenér Martin Hroch.

Do zápasu vstoupily lépe obhájkyně z Brna, které zatlačily vysokoškolačky servisem a hlavně výbornou obranou. Olomouc sice postupně náskok snižovala až na stav 10:12, pak se však opět ukázala síla královopolského týmu na servisu a následně na bloku. Do koncovky šly Brňanky s pohodlným náskokem 19:11 a nakonec zvítězily vysoko 25:12.

Olomoucké juniorské florbalistky zaválely. Do play-off jdou bez ztráty bodu

Začátek druhého setu si již Olomoučanky pohlídaly a až do stavu 15:14 v jejich prospěch se hra vyvíjela velice vyrovnaně. Pak do toho ale Hrochův výběr pořádně šlápl a koncovka začínala stavem 20:14 a finišovala za skóre 24:20. Ani to ale Hanačkám téměř nestačilo. Nakonec ale čtvrtý setbol využily a po výsledku 25:23 srovnaly krok.

Na začátku třetího dějství každý chvilku tahal pilku a stav byl 5:5. Královo Pole se pak ale ujalo opět iniciativy a hlavně zásluhou Hrušecké na servisu vedlo 10:5. Vysokoškolačky pak sice postupně srovnaly krok, brzy ale o pět bodů prohrávaly znovu (12:17). Koncovka ale znovu začínala za poměrně vyrovnaného stavu (19:20). Tu však zvládly lépe hráčky z moravské metropole a vyhrály 25:20.

Redstone na výhru s Hradcem nenavázal. S USK padl o téměř dvacet bodů

Brňanky vlétly lépe i do čtvrté sady, o čemž svědčí i skóre. Napřed 5:0, po chvíli dokonce 11:4. A nebylo tomu jinak ani v následujícím vývoji střetnutí. Koncovka začala za stavu 21:13 a skončila konečným verdiktem 25:17 a 3:1.

Olomoučanky se tak dnes od 15 hodin pokusí o obhajobu loňských bronzových medailí. V tom se jim budou snažit zabránit volejbalistky pražského Olympu, které ve druhém semifinále padly s celkem Ostravy těsně 2:3, v tie-breaku dokonce 13:15.

„Těžko hodnotit. Škoda třetího setu, kde jsme dotahovaly a nestihly jsme to. Určitě umíme hrát lépe a snad se dobře vyspíme a zítra si tu medaili odvezeme,“ přidala svůj komentář i kapitánka vysokoškolaček Veronika Tinklová.

VK UP Olomouc – VK Královo Pole 1:3 (12:25, 25:23, 20:25, 17:25)

Rozhodčí: Dušek, Kvarda.

Čas: 114 minut.

Diváci: 248.

Olomouc: Šepeľová, Mostsitska, Đapić, Borovcová, Körmendyová, Galvão. Libero: Slavíková. Střídaly: Herdová, Rajlić, Tinklová, Weidenthalerová. Trenér: Martin Hroch.

Královo Pole: Kuníková, Hrušecká, Moreno Borrero, Bukovská, Koulisiani, Nikolova. Libero: Digrinová. Střídaly: Kamasová, Pelikánová, Stojkovic, Vítková, Rožnovjáková. Trenér: Erik Nezhoda.